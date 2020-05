Strisce blu gratis sino al 2 giugno

Notizia utile per tutti gli automobilisti. Il Comune di Venezia ha prorogato sino al 2 giugno prossimo la sospensione delle tariffe di sosta nei parcheggi strisce blu della città.

Per quanto riguarda Piazzale Roma la tariffa resta invariata per permettere la necessita dei collegamenti da e per Venezia.

Messi inoltre a disposizione 200 posti gratuiti nel garage comunale per personale medico, vigili del fuoco e farmacisti.

