La Prosecco Cycling inizia la ripresa con oltre 600 iscritti!

La Prosecco Cycling ha iniziato già a pedalare, l’evento ciclistico di Valdobbiadene e Conegliano conferma anche quest’anno il suo meraviglioso appeal in Italia con un dato importante: il 90% delle iscrizioni provengono da fuori regione.

L’evento fissato per il 27 Settembre 2020 porterà migliaia di ciclisti appassionati a pedalare nel cuore delle verdi colline del Prosecco e le iscrizioni hanno già oltrepassato i 600 ciclisti. Il numero di iscritti in continuo aumento è un segnale incoraggiante, una possibilità reale per fare ripartire il territorio che ha inevitabilmente sofferto l’emergenza sanitaria.

Fra i debuttanti più importanti quest’anno sarà presente l’organizzazione “Prestigio” di Massimo Stefani il cui motto quest’anno è: “La sicurezza dei partecipanti verrà prima di tutto”.

Massimo Stefani aggiunge: “Seicento iscritti sono tanti ad oltre quattro mesi dall’evento e il dato è ancora più significativo se consideriamo il momento. Ci conforta anche il fatto che le iscrizioni, per il 90%, provengono da fuori regione. Prosecco Cycling sembra abbattere le barriere e le preoccupazioni di questi ultimi mesi. Da parte nostra siamo pronti a mettere in campo tutte le precauzioni necessarie per far sì che alla Prosecco Cycling si possa pedalare in assoluta sicurezza, godendo delle bellezze di un territorio che non ha eguali”.

L’edizione 2020 che si svolgerà il 27 Settembre nella fantastica cornice delle colline di Conegliano e Valdobbiadene (dal 2019 parte del Patrimonio mondiale dell’Unesco), come noto, nasce sotto la stella del Prestigio: l’evento ciclistico di Valdobbiadene infatti, farà parte per la prima volta nella sua storia del circuito ciclistico che riunisce le più importanti gran fondo del panorama ciclistico italiano.

La Prosecco Cycling ha da diverse edizioni cambiato le tradizionali classifiche basate sull’ordine d’arrivo, lasciando spazio ad un format innovativo in cui verrà premiata la regolarità, lo spirito di squadra e la voglia di apprezzare sino in fondo i 98,4 chilometri di tracciato. In questo modo i partecipanti potranno concentrarsi sul piacere di pedalare, non lasciando spazio ad una gara caratterizzata da un agonismo esasperato.

Per il sindaco di Valdobiadene Fregonese, questo sarà il “Primo grande appuntamento internazionale che contribuirà alla rinascita del territorio dopo l’emergenza sanitaria”

“La ripartenza dopo giorni tanto difficili è una priorità assoluta. La Prosecco Cycling dimostra di saper guardare avanti, facendo anche scelte che spesso hanno anticipato le tendenze: lo confermano i quasi 45 mila ciclisti da trenta nazioni che in 16 anni hanno pedalato tra le nostre colline grazie alla Prosecco Cycling, un evento che esprime continuità e che, nel corso degli anni, ha notevolmente contribuito alla crescita del territorio. Sono sicuro che l’appuntamento del 27 settembre rappresenterà un volano economico e di immagine importante per Valdobbiadene e l’intera area del Prosecco Docg. La prima grande occasione di rinascita per le colline Unesco, una destinazione turistica ideale per il cicloturismo”.

Commenta la news

commenti