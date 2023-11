Storico Sinner: è semifinale

Nonostante fosse già qualificato di diritto alla semifinale grazie al Set perso da Djokovic contro Hurkacz, uno storico Jannik Sinner non si ferma e vince la terza partita su tre.

TORINO – Mai era successo che un italiano passasse i gironi delle Atp Finals. Ci è riuscito Sinner a Torino come primo del girone verde battendo anche Rune, l’ultimo suo avversario tra i top che non era mai riuscito a sconfiggere prima.

Sembrava davvero impossibile potesse accadere in un girone in cui non era mai riuscito a battere nessuno dei suoi tre avversari. Eppure i segnali c’erano tutti.

Che la sua forma, sia fisica che mentale, negli ultimi mesi fosse perfetta era già palese agli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Dopo aver battuto per due volte di fila la sua bestia nera Medvedev e aver conquistato i due Master 500 di Pechino e Vienna l’occasione di giocare le Finals in casa era troppo ghiotta.

Una volta battuto per la prima volta un Tsitsipas non al top ed esser riuscito nell’impresa di sconfiggere sua Maestà Numero 1 al mondo Nole Djokovic, il resto è sembrato un gioco da ragazzi. Pur sapendo dal pomeriggio di esser già qualificato alle semifinali grazie al set vinto da Hurkacz con il serbo, Sinner ha giocato al suo massimo per portarsi a casa il terzo successo di fila.

Avrebbe potuto tranquillamente anche perdere, sarebbe passato comunque, eliminando così un avversario scomodo come Djokovic dalla competizione. C’è stato un momento ieri sera in cui sembrava quasi fosse possibile il suo ritiro, visto il dolore alla schiena nel secondo set, ma non è nella mentalità dei campioni. E Sinner in questo momento da promessa si sta trasformando velocemente in uno di essi.

Tanto da fermare mezza Italia, e cambiare i palinsesti televisivi, ogni qualvolta scende in campo, cosa riservata solo ai campioni assoluti dello sport azzurro come Tomba, Valentino Rossi e Federica Pellegrini.

A soli 22 anni ha già infranto un numero impressionante di record: eguagliato Panatta al quarto posto del Ranking Atp, maggior numero di vittorie in un anno, maggior numero di titoli vinti… e la stagione non è ancora finita.

Oggi sapremo chi sarà il suo avversario in semifinale domani tra Alcaraz, Medvedev e Zverev. Ma a questo punto non fa più paura nessuno, la storia è lì a un passo da essere di nuovo riscritta.

Photo Credits: NittoAtpfinals.com © Corinne Dubreuil/ATP Tour