Sinner batte Djokovic: “Abbiamo vinto insieme”

Impresa di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino. Battuto per la prima volta in carriera il numero uno Djokovic. Decisivo per il passaggio del turno l’incontro di giovedì con Rune.

TORINO – Prima o poi doveva succedere. Ed ecco che al quarto tentativo finalmente Jannik Sinner è riuscito a battere la sua bestia nera Djokovic, o meglio, sua e di quasi tutti gli altri atleti del circuito Atp. In fondo non si rimane per così tanto tempo numero uno al mondo altrimenti.

Sinner, spinto dal caldo tifo del Pala Alpitour di Torino, riesce a interrompere la striscia ininterrotta di vittorie del Serbo a 19, e a portare così il suo Record annuale a 59 partite vinte, primo italiano a riuscirci.

Dopo il sorteggio del girone già ci si era fasciati la testa, per il giovane atleta altoatesino non poteva andar peggio si diceva: Tsitsipas, Djokovic e Rune. Tre avversari con cui ha sempre avuto statistiche pessime. Invece ora il passaggio alle semifinali di queste Nitto Atp Finals è tutto nelle sue mani. Vincendo con il punteggio di 7-5, 6-7(5), 7-6(2) ora Sinner è solo al comando del Gruppo Rosso ma non basta. Complice il ritiro del greco, deve vincere anche con Rune oppure sperare che il serbo perda o vinca in 3 set con la riserva Hurkacz.

La partita

Una gara non semplice, ma iniziata dall’atleta italiano subito con il piglio giusto. Entrambi sfruttano al massimo il servizio, tenendo il primo Set in equilibrio fino alla prima palla break per Djokovic sul 3-2 a cui Sinner risponde con un Ace e va al pareggio.

Subito dopo è l’italiano a portarsi sul 0-30, ma anche qui il serbo recupera e si porta in vantaggio 4-3. La partita prosegue fino all’undicesimo game: Djokovic conduce 40-0, Sinner si porta al pareggio con un doppio fallo del numero 1. L’atmosfera si riscalda anche per il pubblico il cui tifo è tutto per l’azzurro che mette la palla break.

Grazie anche a 6 ace e a una sola palla break concessa, il primo set si chiude 7-5 per l’italiano.

Anche il secondo set è molto equilibrato, con errori da una parte e dall’altra che portano dritti al tie-break. Sinner inizia subito bene con un un minibreak, il serbo recupera 2-1. È un continuo botta e risposta fino al 3-3. Contro break di Nole 4-3, recupero Sinner 4-4. Djokovic si porta in doppio vantaggio con due palle set a disposizione. La prima la sbaglia, la seconda va. Pareggio e terzo set.

La tensione ormai è alle stelle, Sinner parte meglio e infila subito il break per il 4-2, per un attimo sembra sia fatta ma Djokovic risponde subito con un controbreak ai vantaggi e riporta la partita in parità. Anche in questo set si va al tie-break.

Il ventiduenne altoatesino parte subito a razzo portandosi sul 5-0, il pubblico è in delirio. Nole risponde piazzando due punti ma è troppo tardi. Sinner batte per la prima volta sua Maestà Djokovic e ora non ha più paura di nessuno.

Le dichiarazioni post gara

“Non esiste un posto migliore per battere il numero 1 al mondo. C’era un po’ di tensione dopo quel 2° set perso al tie-break ma ce l’ho fatta con voi, abbiamo vinto insieme. Quella con Djokovic era una storia molto simile a quella di Medvedev che non riuscivo mai a battere. Sono riuscito a giocare i punti importanti nel modo migliore, quando ho perso il secondo set è stata molto dura, ma grazie a voi abbiamo vinto insieme“.

