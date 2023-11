Villa Condulmer: una villa veneta ricca di storia e fascino

Villa Condulmer è una splendida villa veneta situata a Zerman di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. La villa, circondata da un parco secolare, offre ai suoi ospiti un’atmosfera elegante e raffinata, oltre a numerosi servizi di qualità, tra cui un golf club, una piscina, un ristorante e diverse sale per eventi e cerimonie.

Le origini della villa

La datazione esatta della villa rimane incerta, ma secondo alcune fonti fu eretta nel 1743 su commissione del patrizio veneziano Alvise Condulmer. Secondo altre fonti, le origini della villa sono seicentesche e la sua costruzione fu opera di un altro ramo della famiglia Condulmer. In ogni caso, la villa si presenta come un tipico esempio di architettura palladiana, con una facciata simmetrica e armoniosa, decorata da lesene e da un timpano triangolare. La villa è composta da tre corpi di fabbrica: il corpo centrale, che ospita le stanze principali, e due ali laterali, che formano una corte interna. Sul retro della villa si apre un ampio giardino all’italiana, arricchito da statue, fontane e vasi.

I personaggi illustri che hanno soggiornato nella villa

Nel corso della sua storia, la villa ha ospitato numerosi personaggi illustri, sia italiani che stranieri, che ne hanno apprezzato la bellezza e la tranquillità. Tra questi, si ricordano:

Giuseppe Verdi , il celebre compositore, che soggiornò nella villa nel 1844 e vi compose parte dell’opera Ernani. A lui è dedicata una delle suite della villa, arredata con mobili d’epoca e con un pianoforte a coda.

, il celebre compositore, che soggiornò nella villa nel 1844 e vi compose parte dell’opera Ernani. A lui è dedicata una delle suite della villa, arredata con mobili d’epoca e con un pianoforte a coda. Liz Taylor , la famosa attrice, che alloggiò nella villa nel 1967, in occasione delle riprese del film La bisbetica domata, diretto da Franco Zeffirelli e interpretato da lei e da Richard Burton. Anche a lei è dedicata una delle suite della villa, decorata con stile e raffinatezza.

, la famosa attrice, che alloggiò nella villa nel 1967, in occasione delle riprese del film La bisbetica domata, diretto da Franco Zeffirelli e interpretato da lei e da Richard Burton. Anche a lei è dedicata una delle suite della villa, decorata con stile e raffinatezza. Ronald Reagan , l’ex presidente degli Stati Uniti, che visitò la villa nel 1987, durante il suo viaggio in Italia per il vertice dei sette paesi più industrializzati. A lui è dedicata una delle suite della villa, dotata di tutti i comfort e di una splendida vista sul parco.

, l’ex presidente degli Stati Uniti, che visitò la villa nel 1987, durante il suo viaggio in Italia per il vertice dei sette paesi più industrializzati. A lui è dedicata una delle suite della villa, dotata di tutti i comfort e di una splendida vista sul parco. Papa Eugenio IV, il pontefice che regnò dal 1431 al 1447 e che fu uno dei protagonisti del Concilio di Ferrara-Firenze, volto a riunire le Chiese d’Oriente e d’Occidente. A lui è dedicata una delle suite della villa, caratterizzata da un’atmosfera solenne e da un arredo ricercato.

Il golf club e gli altri servizi della villa

La villa non è solo un luogo di storia e cultura, ma anche di sport e divertimento. Infatti, la villa dispone di un golf club, progettato da due grandi architetti: John Harris e Marco Croze. Il golf club offre un percorso di 18 buche da campionato, immerso nel verde del parco, e un percorso di 9 buche executive, ideale per i principianti e per chi vuole allenarsi. Il golf club organizza inoltre numerosi tornei e gare, sia a livello nazionale che internazionale, e offre ai suoi soci e ospiti una club house, una pro shop, una scuola di golf, un campo pratica e un putting green.

Oltre al golf club, la villa offre anche altri servizi di qualità, tra cui:

Una piscina , situata nel giardino della villa e aperta da maggio a settembre, dove è possibile rinfrescarsi e rilassarsi, godendo del panorama e del silenzio della natura.

, situata nel giardino della villa e aperta da maggio a settembre, dove è possibile rinfrescarsi e rilassarsi, godendo del panorama e del silenzio della natura. Un ristorante, chiamato Bistrot Ai Due Cedri , dove è possibile gustare piatti tipici della cucina veneta e italiana, preparati con ingredienti freschi e di stagione, e accompagnati da una selezione di vini locali e nazionali.

, dove è possibile gustare piatti tipici della cucina veneta e italiana, preparati con ingredienti freschi e di stagione, e accompagnati da una selezione di vini locali e nazionali. Diverse sale per eventi e cerimonie, sia all’interno che all’esterno della villa, dove è possibile organizzare matrimoni, feste, meeting, convegni, corsi e seminari, con la possibilità di personalizzare il menù, il servizio e l’allestimento.

Per info e prenotazioni sul golf club: https://www.golfvillacondulmer.com/

Villa Condulmer: un’esperienza unica e indimenticabile

Villa Condulmer è quindi una villa veneta che offre ai suoi ospiti un’esperienza unica e indimenticabile, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca storia, cultura, sport, relax e divertimento. Prenotare una camera o una suite nella villa significa immergersi in un’atmosfera di charme e di eleganza, circondati da un parco secolare e da un patrimonio artistico e architettonico di grande valore.

Per info e prenotazioni Villa Condulmer: https://www.hotelvillacondulmer.it/