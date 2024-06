Sottomarina Sound Beach: un’esplosione di musica sulla spiaggia

Sottomarina Sound Beach, il festival musicale estivo più atteso, si terrà dal 30 luglio al 3 agosto sul Lungomare di Sottomarina

CHIOGGIA (VE) – Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha dichiarato: “Portare grandi concerti a Chioggia era uno dei nostri obiettivi. Vogliamo rendere la nostra città un polo attrattivo per il divertimento sano, sia per i giovani che per i turisti. Chioggia offre mare, natura, storia, arte e una gastronomia impareggiabile. Vi aspettiamo tutti al Sottomarina Sound Beach!”

Una Line-Up straordinaria

Riccardo Griguolo, assessore al Turismo e agli Eventi, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare Sottomarina Sound Beach. Dal 30 luglio al 3 agosto, la spiaggia ‘Marina Beach Life’ ospiterà artisti che renderanno magica l’estate 2024. Questo festival segna il ritorno dei concerti di prestigio a Chioggia dopo 15 anni e rappresenta l’inizio di un percorso che farà della nostra città un punto di riferimento per grandi eventi.”

Mahmood: un’anteprima imperdibile

Mahmood, dopo aver conquistato i club d’Europa, farà tappa a Sottomarina il 30 luglio alle 21:30 con il suo Summer Tour. Presenterà il nuovo singolo “RA TA TA” e i brani dell’album “Nei Letti Degli Altri”, insieme ai suoi successi più amati come “Soldi” e “Tuta Gold”.

Alfa: il giovane talento della musica italiana

Il 31 luglio alle 21:30 sarà la volta di Alfa con il suo tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Il giovane artista porterà sul palco i brani del suo ultimo album, inclusi i successi come “Vai!” e il duetto con Roberto Vecchioni.

Holi: il Festival dei colori

L’1 agosto dalle 18:00, il famoso Holi Festival celebrerà il suo decimo anniversario al Marina Beach Life. Un’esplosione di colori, musica e gioia che ha conquistato oltre 900 mila fan in tutta Italia.

Emma: un’esibizione imperdibile

Emma salirà sul palco il 2 agosto con il suo nuovo singolo “Femme Fatale” e altri brani tratti dall’album “Souvenir”. La sua performance promette di essere un evento indimenticabile.

Radio Company: chiusura in grande stile

Il festival si concluderà il 3 agosto con la serata di Radio Company, che animerà la spiaggia con il suo inconfondibile sound. Il format “Big Bang Company” vedrà esibirsi live Boro, Nico Heinz, Fabio De Magistris feat. Mia, regalando una serata di musica e divertimento.

Un evento imperdibile

L’area del festival sarà dotata di servizi di food e beverage. Sottomarina Sound Beach è promosso dalla Città di Chioggia in collaborazione con DuePunti Eventi e sostenuto da vari sponsor e media partner. I concerti inizieranno alle 21:30 e i biglietti sono disponibili su Ticketone.

Per ulteriori informazioni, visita: Sottomarina Sound Beach