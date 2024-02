Smog, ovvero l’inquinamento atmosferico dell’aria dovuto all’azione di ossidi di azoto, ossido di carbonio, ozono nonché di altri composti organici volatili sotto l’azione della radiazione solare.

Coch, vale a dire il colpo di un’inattesa sconfitta piuttosto che una brutta sorpresa, spiazzante e talvolta improvvisa.

Smog & choc in Pianura Padana, soffocata dalle PM10 con Milano che il 18 febbraio si piazza al terzo posto in questa ruvidissima e avvelenata classifica preceduta solo da Dacca in Bangladesh e Lahore in Pakistan e sono tornei ai quali nessuno vorrebbe essere iscritto. Milano vanta questa leadership negativa ma è tutta la Pianura Padana ad imporsi per un’alta concentrazione di smog.

Precisando che i dati negativi divulgati appartengono a più fonti e che certamente il tutto non rappresenta di certo una novità, il bollino nero porta l’effige maiuscola di densità abitative, riscaldamenti degli edifici, traffico, ma anche dell’oramai immarcescibile cambiamento climatico, con la pioggia quasi scomparsa e inverni travestiti da primavere. Ma tant’è.

L’inquinamento atmosferico diventa così tra le principali cause di malattie cardiovascolari e rappresenta una vera e propria mina vagante delle aspettative di vita secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre a determinare un altissimo costo sociale in termini di impegno per i servizi sanitari nazionali, già alle corde con una situazione alquanto critica.

La nuvola rossa che impazza sulla Pianura Padana è smog. Che diventa choc allorquando non ci si gira dall’altra parte appena appresa la notizia, neanche tanto esclusiva.

Credit photo copertina by Sky tg24

Zero Biscuit di Mauro Lama