Il video messaggio di Yulia Navalnaya porta avanti la battaglia di Alexei Navalny

Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, è stata nominata nuova leader dell’opposizione russa, succedendo al marito dopo la sua morte annunciata il 16 febbraio 2024. Navalnaya, già figura di spicco nell’ambito dell’opposizione, ha ereditato la pesante eredità politica di Navalny e si trova ora al centro della lotta per la democrazia in Russia.

RUSSIA. ll video pubblicato lunedì da Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Alexei Navalny, su YouTube, ha annunciato il suo impegno nel continuare la lotta del marito contro il regime di Vladimir Putin.

Navalnaya ha espresso il suo dolore per la perdita di Navalny e la determinazione a continuare la sua opera. Non è chiaro se Navalnaya opererà dalla Russia o dall’estero.

Navalny è morto in prigione il 16 febbraio, con cause ancora non confermate ufficialmente. Navalnaya, sposata con Navalny dal 2000, è stata sempre al suo fianco e ha ottenuto il trasferimento del marito in Germania dopo l’avvelenamento del 2020. Navalnaya potrebbe assumere un ruolo più attivo nella politica, avendo già fatto dichiarazioni pubbliche, soprattutto durante i periodi di carcere del marito.

Chi è Yulia Navalnay

Yulia Navalnaya, nata a Mosca il 24 luglio 1976, è figlia di Boris Aleksandrovič Abrosimov, uno scienziato, e di una dipendente del Ministero dell’Industria leggera.

Dopo il divorzio dei genitori, la madre si è risposata con un dipendente del Comitato di pianificazione statale dell’URSS. Ha conseguito una laurea in Relazioni Economiche Internazionali e ha lavorato in una banca a Mosca.

Nel 1998, durante una vacanza in Turchia, ha incontrato il suo futuro marito, l’avvocato Alexei Navalny.

Julia e Alexei si sono sposati nel 2000 e hanno due figli, Daria nata nel 2001 e Zakhar nel 2008.

Nel 2000 hanno aderito al partito socioliberale Jabloko. Navalny è diventato il principale oppositore in Russia, mentre Yulia è stata considerata la First Lady dell’opposizione. Durante l’avvelenamento di Alexei nell’autunno del 2020, Yulia è sempre stata al suo fianco e lo ha seguito in Germania per il trattamento.

Dopo il ritorno in Russia nel 2021, Alexei è stato arrestato e rimasto in carcere fino alla sua morte, annunciata il 16 febbraio 2024. Yulia è stata nominata nuova leader dell’opposizione russa il 19 febbraio 2024, succedendo al marito e ereditandone la pesante carica politica.

Il Video Messaggio

Nel video messaggio Yulia riporta queste parole:

Ciao, sono Yulia Navalnaya.

Oggi vorrei parlarti per la prima volta su questo canale.

Non avrei dovuto essere in questo posto. Non avrei dovuto registrare questo video.

Doveva esserci un’altra persona al mio posto. Ma questa persona è stata uccisa da Vladimir Putin.

Tre giorni fa, Vladimir Putin ha ucciso mio marito, Alexei Navalny. Putin ha ucciso il padre dei miei figli. Putin ha portato via la cosa più preziosa che avevo, la persona più vicina e più amata.

Ma Putin ha portato via Navalny anche a te. Da qualche parte in una colonia nell’estremo nord, sopra il circolo polare artico, nell’eterno inverno. Putin non ha solo ucciso l’uomo chiamato Alexei Navalny, ha anche voluto uccidere le nostre speranze, la nostra libertà e il nostro futuro. Voleva distruggere ed eliminare la migliore prova che la Russia può essere diversa.

Che siamo forti, che siamo coraggiosi, che crediamo e lottiamo disperatamente. E che vogliamo vivere diversamente. E insieme trasformeremo il nostro paese nella bellissima Russia del futuro.

Tutti questi anni sono sempre stata al fianco di Alexei. Elezioni, manifestazioni, arresti domiciliari, perquisizioni, detenzioni, prigione, avvelenamento, nuove manifestazioni, arresti e di nuovo prigione. Ecco il nostro ultimo incontro con lui a metà febbraio 2022, e ecco la nostra ultima foto.

Esattamente due anni dopo, Putin lo ucciderà. Tutti questi anni sono stata al fianco di Alexei, ero felice di stare al suo fianco e sostenerlo. Ma oggi voglio essere al tuo fianco. Perché so che hai perso tanto quanto me. Alexei è morto in prigione dopo essere stato torturato e tormentato per tre anni.

Non è stato solo imprigionato, non imprigionato come gli altri vengono imprigionati, è stato torturato. È stato tenuto in una cella di punizione, in una scatola di cemento, immagina per favore.

È una stanza di 6 o 7 metri quadrati, con nient’altro che uno sgabello, un lavandino, un buco nel pavimento al posto di un water e un letto fissato al muro in modo che non ci si possa sdraiare sopra. Una tazza, un libro e uno spazzolino da denti, ecco tutto ciò che aveva.

Centinaia di giorni. È stato bullizzato, tagliato fuori dal mondo, non gli è stato dato né penna né carta per scrivere una lettera a me o ai nostri figli. Era affamato. Ha digiunato per tre anni. E non solo non si è arreso, ci ha dato coraggio tutto il tempo. Ci ha dato coraggio. Ha riso. Ha fatto battute. Ci ha incoraggiato.

Mai per un istante ha messo in discussione ciò per cui stava combattendo o soffrendo. Mio marito era indomito. Ed è esattamente per questo che Putin l’ha ucciso. Vergognosamente, vigliaccamente, senza mai guardarlo negli occhi o neanche menzionare il suo nome.

E proprio vergognosamente e vigliaccamente, ora stanno nascondendo il suo corpo, non lo stanno mostrando alla sua famiglia, non lo stanno dando loro, ma mentendo e aspettando miserabilmente che le tracce di un altro Novichok di Putin scompaiano.

Sappiamo esattamente perché Putin ha ucciso Alexei tre giorni fa. Ve lo diremo presto. Scopriremo sicuramente chi e come ha commesso questo crimine. Diremo i loro nomi e vi mostreremo i loro volti.

Ma la cosa più importante che possiamo fare (per Alexei e per noi stessi) è continuare a combattere. Più duramente, più disperatamente e più ferocemente di prima. So che sembra impossibile fare di più, ma dobbiamo farlo.

Dobbiamo tutti unirci in un pugno forte e sconfiggere questo regime pazzo. Dobbiamo sconfiggere Putin, i suoi amici, i banditi in divisa, i ladri e gli assassini che hanno distrutto il nostro paese. So e sento quanto tu voglia sapere perché è tornato.

Perché si sarebbe volontariamente messo nelle mani di coloro che una volta l’hanno quasi ucciso? Perché si sarebbe sacrificato in questo modo? Dopotutto, avrebbe potuto vivere una vita normale con la sua famiglia, senza parlare, senza indagare, senza parlare e senza combattere. Ma non poteva farlo.

Alexei amava la Russia più di qualsiasi altra cosa al mondo. Amava il nostro paese, amava te. Credeva in noi, nella nostra forza, nel nostro futuro e nel fatto che meritiamo il meglio. Non solo con le parole, ma anche con i fatti.

Ci credeva così profondamente e sinceramente che era pronto a dare la sua vita per questo. E il suo grande amore è sufficiente per continuare il suo lavoro. Finché è necessario.

Lavoreremo con ferocia e coraggio come ha fatto Alexei. Non ho un altro paese. Non ho nessun posto in cui ritirarmi.

Non c’è un altro paese, non un’altra Mosca, non un’altra famiglia, non un’altra gente tranne voi.

Tutti stanno pensando ora: Dove troveremo la forza, come vivremo? Noi trarremo forza da lui. In sua memoria, nei suoi pensieri, nella sua fiducia inesauribile in noi. Io personalmente trarrò la mia forza da questo.

Uccidendo Alexei, Putin ha ucciso metà di me, metà del mio cuore e metà della mia anima. Ma ho ancora l’altra metà. E mi dice che non ho il diritto di arrendermi.

Non tacere, continua a combattere, vai alle manifestazioni. Nessuno ci proteggerà se non noi stessi. E siamo in molti, e se vogliamo ottenere qualcosa, la otterremo.

Continuerò il lavoro di Alexei Navalny.

Continuerò a combattere per il nostro paese.

E ti incoraggio a stare al mio fianco.