Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Ultimata la lista dei letterati, continuiamo con i liberi professionisti, manager e dirigenti d’azienda, analizzando nei limiti del possibile anche lo sviluppo e l’entità delle aziende da loro gestite con abilità, fino a raggiungere i traguardi che probabilmente i loro fondatori si erano prefissi qualche decennio addietro creandole.

Dottor Silvano Storer

(Classe 1946)

Silvano Storer, trevigiano di nascita, ha vissuto buona parte della sua vita a Mogliano Veneto. Ha avviato la sua prestigiosa carriera lavorativa come General Manager presso la ditta Chiari & Forti, storica azienda veneta per la produzione dell’olio “Cuore”.

Storer ha collaborato negli anni anche con diverse aziende del campo dell’abbigliamento e della moda italiana, come Stefanel, in qualità di General Manager e membro del Consiglio di Amministrazione, poi per Benetton nel settore sport system come Amministratore Delegato e Marzotto sempre in qualità di Amministratore Delegato. Durante l’acquisizione da parte di Valentino, Storer ha lasciato l’azienda tessile vicentina ed ha iniziato a collaborare con L. Capital, ricoprendo sempre ruoli di Presidente esecutivo e di amministratore Delegato (Presidente di Stroili Oro per 12 anni e Presidente ed Amministratore Delegato di Gardenia per sei anni.

Recentemente è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione del Colorificio San Marco con sede a Marcon di proprietà della Famiglia Geremia, produttore leader in Italia nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale, “dove – sono parole del Dott. Federico Geremia, Presidente ed Amministratore Delegato del Colorificio San Marco, riferendosi a Silvano Storer – con la sua lunga e profonda esperienza internazionale porterà un importante valore aggiunto all’interno del team ed aiuterà l’azienda nel conseguire gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati”. Complimenti vivissimi Silvano per la splendida e brillante carriera che col tuo talento ed il continuo impegno hai saputo costruirti… te la sei meritata et… ad majora!

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti