Silea: selezioni aperte per i “nonni vigili”

Opportunità di socializzazione e di volontariato attivo per i pensionati del territorio

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con l’Associazione Comuni Marca Trevigiana, ha pubblicato l’avviso di selezione rivolto alle cittadine e ai cittadini che vogliano proporsi per l’attività di “nonno/a vigile” per i servizi di vigilanza scolastica degli anni scolastici. 2021/2022 e 2022/2023.

L’attività di “nonno/a vigile” consiste nella sorveglianza degli attraversamenti pedonali preso le scuole, in concomitanza con gli orari di entrata e di uscita degli alunni. L’attività viene svolta senza vincolo di subordinazione gerarchica, non costituisce rapporto di pubblico impiego ed è retribuita con un rimborso spese.

“Il servizio di nonno vigile è un’importante opportunità di volontariato per i pensionati e le pensionate del territorio. Oltre a svolgere un servizio utile per la comunità, è un’occasione di socializzazione con altre fasce di età del territorio, in un’ottica di valorizzazione delle esperienze e di rispetto per le diverse generazioni. La procedura di selezione pubblica, attiva con una nuova modalità da quest’anno, è un passo in avanti verso un maggior efficientamento di questo servizio così prezioso per la nostra comunità ” sottolinea Francesco Biasin, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Silea.

Possono presentare domanda le cittadine e i cittadini tra i 55 e i 75 anni residenti nel Comune di Silea o nei comuni limitrofi, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio o in attesa di pensione.

La domanda va presentata entro il 31 luglio 2021 all’ufficio protocollo.

Maggiori informazioni sul sito https://www.comune.silea.tv.it/home/news-eventi/news/Anno-2021/07/Servizio-vigilanza-scolastiva.html o presso l’ufficio istruzione del Comune di Silea: telefono 0422365713; email: [email protected]

