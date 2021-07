Edere Film Festival 2021, terza edizione

Si è tenuta martedì 13 luglio 2021 alle ore 12:00 presso la Sala degli Arazzi di Ca’ Sugana e in diretta Facebook e Instagram la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dell’Edera Film Festival – Festival Internazionale di Cinema Under 35 in programma a Treviso dal 28 al 31 luglio 2021.

Alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti, che con soddisfazione ha annunciato il significativo ritorno in sala del festival, i Direttori Artistici Gloria Aura Bortolini, Giuseppe Borrone e Sandro Fantoni hanno presentato i 30 film selezionati in concorso, sottolineando la particolare mission di cui quest’anno la manifestazione si fa interprete: dare un importante segnale di resilienza e di ripartenza per il settore, ma soprattutto riportare il pubblico al centro della fruizione cinematografica, in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti.