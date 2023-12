Servizio Nuova Impresa per gli aspiranti imprenditori

Camera di Commercio di Venezia Rovigo e t2i trasferimento tecnologico e innovazione proseguono nell’erogazione del “Servizio Nuova Impresa”, che offre orientamento gratuito e completo su tutti gli aspetti relativi all’avvio e alla gestione di un’attività d’impresa.

VENEZIA|ROVIGO – Nel corso del 2023 lo Sportello Nuova Impresa ha curato, per la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, corsi per aspiranti e futuri imprenditori, attività di sportello sull’apertura di una nuova attività o finanziamenti e bandi per le attività di formazione alle imprese, colloqui e approfondimenti per avvio di start-up innovative e accesso a bandi dedicati.

Le attività dello Sportello Nuova Impresa hanno coinvolto su Venezia e Rovigo 44 futuri imprenditori che hanno partecipato al corso dedicato svoltosi in 3 edizioni; tra gli iscritti ben 34 hanno portato a termine il corso e ricevuto l’attestato di partecipazione; 104 persone che hanno chiesto indicazioni sull’apertura di un’attività, informazioni in merito a finanziamenti e bandi o per accedere alle attività formative rivolgendosi direttamente allo sportello; 84 persone che hanno partecipato a colloqui con lo sportello al fine dell’avvio di start-up innovative e approfondimenti su specifici bandi.

Il Servizio Nuova Impresa è, infatti, rivolto ad aspiranti imprenditori, neoimprenditori, aziende consolidate e persone extracomunitarie, nonché a giovani diplomati e laureati desiderosi di intraprendere una carriera imprenditoriale. L’obiettivo principale del servizio è fornire informazioni chiare e dettagliate su adempimenti legali, forme giuridiche, bandi, agevolazioni regionali e nazionali per le piccole e medie imprese.

È stato sviluppato in collaborazione con i servizi specializzati della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, per garantire un supporto completo e personalizzato a tutti coloro che desiderano avviare e sviluppare una nuova impresa innovativa.

Le modalità di fruizione del servizio sono semplici e convenienti. Gli utenti interessati possono contattare telefonicamente t2i trasferimento tecnologico ed innovazione per un primo approccio, seguito dall’invio di una richiesta dettagliata via e-mail che consente di avviare la procedura di affiancamento. La procedura prevede la possibilità di organizzare più incontri per comprendere al meglio le esigenze degli utenti. Alle esigenze verrà poi data risposta attraverso informazioni via e-mail, con incontri in presenza o a distanza.

Il Servizio Nuova Impresa si occupa di molteplici attività che consentono di supportare le nuove imprese e le future imprese quali:

Orientamento e informazioni sulla normativa relativa alle start-up innovative;

Webinar dedicati all’avvio di impresa, forniti da esperti qualificati;

Assistenza personalizzata per la creazione e lo sviluppo di un’impresa;

Supporto tecnico in collaborazione con il servizio camerale;

Corsi di formazione online esclusivi sull’avvio di una nuova impresa;

Sviluppo di relazioni con investitori istituzionali, istituzioni finanziarie e networking;

Servizi di supporto allo Sportello Ente Nazionale Microcredito;

Assistenza personalizzata per lo scaling-up di nuove imprese innovative;

Supporto alle start-up per l’accesso a bandi e strumenti normativi per attrarre investimenti, in collaborazione con Invitalia;

Attività di matchmaking con imprese locali nel territorio di Venezia e Rovigo.

Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo: “L’impresa è quell’elemento che crea occasioni di lavoro, di guadagno e di ricchezza. Per tutti: dall’imprenditore, ai collaboratori, ai fornitori, alla società. Creare nuove imprese, di questi tempi, è ancora più difficile e quindi più meritoria ancora è l’azione di coloro che rischiano, oltre a capitali e risparmi, anche il proprio lavoro scommettendo sul futuro. Bravi e coraggiosi! La Camera di Commercio fa quel che può e quel che deve per aiutarli a dotarsi degli strumenti per competere. Senza impresa, guai a dimenticarlo, non si va da nessuna parte.”

Gianmichele Gambato, presidente di T2I: “In un momento non semplicissimo sotto l’aspetto economico, soprattutto per chi ha l’aspirazione ed ambizione di fare impresa, come i giovani, trovare un’organizzazione come t2i, che opera per le Camere di Commercio e che affianca queste persone, è un’opportunità fondamentale per collaborare e dare la spinta necessaria al fine di affrontare tutte le problematiche, da quelle amministrative a quelle burocratiche, che a volte possono sembrare insormontabili e possono rappresentare una barriera per chi ha voglia di intraprendere un percorso imprenditoriale. Il Servizio Nuova Impresa che offrono le Camere di commercio, tramite le loro strutture operative come t2i, rappresenta un volano fondamentale per avviare dei percorsi rivolti ai giovani che, considerate le esperienze passate, molto spesso portano alla luce nuovi talenti.”

Per ulteriori informazioni sul Servizio Nuova Impresa e per prenotare un appuntamento è possibile consultare il sito www.t2i.it o contattare gli uffici di riferimento a partire dall’8 gennaio 2024.