Jesolo: avviato l’iter per la creazione di un bosco urbano

Approvato il progetto di fattibilità per ottenere risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il polmone verde sarà composto da 4.000 piante che verranno piantate tra il lido e il paese.

Jesolo – L’amministrazione comunale ha approvato ieri, nel corso della seduta di giunta, il progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo bosco urbano in città. L’iniziativa rientra tra le proposte avanzata dall’Autorità Urbana Basso Piave (Sisus), di cui fa parte il Comune di Jesolo, e selezionate dalla Regione Veneto nell’ambito del nuovo programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027. L’approvazione del progetto di fattibilità era uno step imprescindibile per avanzare l’istanza che consente di intercettare le risorse.

Il progetto prevede la piantumazione di quasi 4.000 piante tra alberi e arbusti all’interno della grande area verde esistente in prossimità di via Rusti, via Pirandello e via Selghera. Saranno esattamente 3.834 piante tra cui querce, frassini, aceri, betulle, pioppi, ontani e altre specie, e inoltre ci sarà l’installazione di 4 bacheche con descrizione dell’iniziativa, poste ai 4 ingressi dell’area verde.

L’importo totale del progetto ammonta a 500.000 euro, spesa che sarà sostenuta per circa 450.000 euro con risorse del FESR. Per ciò che riguarda le tempistiche, l’esecuzione dei lavori prenderà avvio nella seconda metà dell’anno nuovo e durerà un paio di mesi.



“Crediamo molto in questo progetto ed è la ragione per la quale, attraverso il lavoro degli uffici, abbiamo investito tempo ed energia per sviluppare una proposta ben strutturata rispettando i tempi richiesti nella presentazione dell’istanza – ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti – I benefici per la città sono numerosi ed evidenti, a partire dalle importanti conseguenze positive dal punto di vista ambientale e naturale ma poi anche per la bellezza rappresentata dalla presenza di un’ampia area alberata in una zona della città che sta accogliendo sempre più residenti. La forestazione urbana è uno degli obiettivi di mandato cui stiamo dando concretezza e per il futuro abbiamo già nuove idee, come anche per intercettare ulteriori stanziamenti sovracomunali”.