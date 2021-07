Sanitari contrari al vaccino. Cub Veneto al loro fianco

Il sindacato Cub Veneto si schiera apertamente a fianco del personale sanitario che non vuole vaccinarsi. La segretaria regionale Teresa Turetta dichiara: “ La sospensione dal salario e dal servizio introdotta dal decreto 44/2021 è totalmente deregolamentata dai contratti nazionali e dalla normativa del pubblico impiego. Riteniamo quindi grave questa norma che pone gli operatori sanitari davanti alla scelta obbligata di vaccinarsi.”.

“ Molti possono essere i motivi per i quali parte del personale sanitario non vuole vaccinarsi, o perchè già contagiati o per problemi di salute o per convinzioni personali, Molti di loro se avessero la certezza che il vaccino rendesse realmente immuni, si vacinerebbero. Siamo però in presenza di un vaccino sperimentale che non salvaguarda il vaccinato da contagi.”.

“ Saremo a fianco di questi operatori sanitari – conclude la Turetta – con mobilitazioni in tutte le città.”.

Fonte: Padovaoggi