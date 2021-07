Marcon diventa Comune patrocinante di Rialziamoci Italia

Con una recente delibera la giunta comunale del Comune di Marcon ha approvato di concedere il

patrocinio e la collaborazione all’iniziativa proposta dall‘Associazione Rialziamoci Italia,

maggiormente rappresentativa ed attiva nel territorio nel diffondere la cultura e l’adesione alle

procedure da sovraindebitamento da parte di chi si trovi in situazioni di difficoltà indotte da vicende

personali e contingenti tali da non consentire, altrimenti, il recupero di una esistenza dignitosa e

produttiva, inserita nel tessuto sociale, con tutte le ricadute positive che ne derivano su più ambiti:

individuale-privato nonché sociale, imprenditoriale, economico e fiscale.

L’iniziativa che vede coinvolto il Comune di Marcon in collaborazione con Rialziamoci Italia si

inserisce nel tessuto normativo definito dalla legge 3/2012 in materia di usura, estorsione e

composizione della crisi da sovraindebitamento con la quale è possibile accedere ad una procedura

di esdebitazione per i soggetti non fallibili (privati, fondazioni, associazioni, professionisti,

imprenditori agricoli, lavoratori autonomi e aziende no fallibili), che permette di stralciare i debiti entro

le effettive disponibilità finanziarie dell‘indebitato.

Posta l’indiscussa rilevanza sociale della legge che ha, appunto, la finalità di offrire a famiglie e

piccole imprese, colpite da indebitamenti che superino le loro capacità patrimoniali o reddituali,

un’opportunità di ripresa e prosecuzione, il Comune ha aderito alla proposta presentata da

Rialziamoci Italia di allestire in appositi spazi comunali l’installazione di totem informativi nonché

all’organizzazione di incontri dedicati alla cittadinanza, anche attraverso attività d’ascolto e

consulenza svolti a cura di consulenti dell’Associazione.

L’iniziativa di collaborazione condotta ha coinvolto più settori dell’attività comunale ed ha visto

particolarmente attivi l’Assessorato al bilancio e alle politiche sociali, nonché quello delle attività

produttive, considerato che l’opportunità offerta dalle procedure di sovraindebitamento comporta

notevoli ricadute sul piano personale ed imprenditoriale ma anche collettivo sotto i vari profili,

compresi quelli di riduzione della spesa pubblica per l’erogazione di sostegni economici e finanziari

e l’espansione dell’imposizione fiscale ripartita sul maggior numero di soggetti patrimonialmente e

redditualmente attivi.

I commenti:

“Ritengo assolutamente indispensabile poter dare una seconda chance a chi si è ritrovato in una

situazione di difficoltà finanziaria oltre che economica, altresì aggravate dalla pregressa crisi

economica nonchè dall’attuale crisi pandemica, e non veda una via di uscita. La Legge 3/2012,

grazie anche alle modifiche introdotte alla fine dell’anno 2020, concede la possibilità di un riscatto

non solo personale ma soprattutto sociale. Il dott. Giorgio Lorenzo, Presidente dell’associazione

Rialziamoci Italia, unitamente ai tanti professionisti che lo supportano nell’ attività promossa, hanno

dimostrato nelle varie sedi già costituite in Veneto, come il loro lavoro associativo possa essere di

grande aiuto per risolvere, anche in tempi brevi, situazioni particolarmente difficoltose e ridare nuova

speranza a chi la stava smarrendo.”

Assessore al bilancio dott. Marco Bosco

“Ringrazio la dott.ssa Eugenia Candosin responsabile del settore sociale, che con la dovizia

necessaria per scegliere adeguatamente un partner di supporto al proprio servizio, ha individuato

nell’associazione Rialziamoci Italia questa figura. Questa Giunta fin dal suo insediamento, non ha

mai fatto mancare il proprio aiuto a chi ne avesse manifestato il bisogno e questa iniziativa né è SEGRETARIATI SOCIALI

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

AUT. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA LE CANEVARE 30 – 31100 TREVISO

WWW.RIALZIAMOCI.IT – [email protected]

NUMERO VERDE 800.03.2012

un’ulteriore dimostrazione per far sì che gli uffici comunali, supportati da competenti professionisti,

possano interagire tra loro, con l’unico scopo di aiutare la comunità a crescere in modo efficace e

soprattutto senza lasciare indietro nessuno.”

“Ringrazio la dott.ssa Eugenia Candosin responsabile del settore sociale, che con la dovizia necessaria per scegliere adeguatamente un partner di supporto al proprio servizio, ha individuato nell’associazione Rialziamoci Italia questa figura. Questa Giunta fin dal suo insediamento, non ha mai fatto mancare il proprio aiuto a chi ne avesse manifestato il bisogno e questa iniziativa né è SEGRETARIATI SOCIALI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI AUT. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA VIA LE CANEVARE 30 – 31100 TREVISO WWW.RIALZIAMOCI.IT – [email protected] NUMERO VERDE 800.03.2012 un’ulteriore dimostrazione per far sì che gli uffici comunali, supportati da competenti professionisti, possano interagire tra loro, con l’unico scopo di aiutare la comunità a crescere in modo efficace e soprattutto senza lasciare indietro nessuno.” Assessore politiche sociali dott.ssa Carolina Misserotti

“L’attività di promozione, diffusione e sviluppo delle opportunità offerte dalla legge 3/2012, cui è

finalizzata l’associazione che rappresento, ha trovato risposta nella sensibilità ed attenzione della

pubblica amministrazione comunale di Marcon senza la quale il dettato normativo rimarrebbe,

altrimenti, lettera morta.”

“L’attività di promozione, diffusione e sviluppo delle opportunità offerte dalla legge 3/2012, cui è finalizzata l’associazione che rappresento, ha trovato risposta nella sensibilità ed attenzione della pubblica amministrazione comunale di Marcon senza la quale il dettato normativo rimarrebbe, altrimenti, lettera morta.” dr. Giorgio Lorenzo, Coordinatore Nazionale di Rialziamoci Italia