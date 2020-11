Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Sandro del Todesco Frisone

(classe 1952)

È un politico di vecchia data. Nato a Mogliano il 28.10.1952. Ha un passato trascorso tra politica e sport ed è anche uno scrittore. Infatti ha già pubblicato due libri, uno sulla sua personale esperienza di arbitro e uno sulla vita di suo padre. Sicuramente insieme costituiscono un bell’affresco sulla storia della nostra città.

Ha insegnato in Istituti scolastici superiori e lavorato come dipendente e dirigente al Comune di Venezia, con particolari mansioni su Mestre, fino al 2015. Consigliere Comunale ed Assessore alla Sicurezza sociale a più riprese nel Comune di Mogliano, ha anche sul suo palmares la pratica di 7 anni di arbitro di calcio, durante i quali ha mantenuto un comportamento in campo severo ma imparziale.

È una persona abbastanza riservata ed affidabile e nel rapporto con gli altri, amici e conoscenti, dimostra sempre un atteggiamento di assoluta disponibilità con uno stile ed una eleganza che gli sono congeniti.

