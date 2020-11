Nuovo blitz antidroga nel rione Piave: denunciati due spacciatori

Ancora un’operazione antidroga della Polizia locale di Venezia nella zona di via Piave a Mestre. Il bilancio è di due nigeriani, rispettivamente di 37 e 36 anni, deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio continuato, e di quattro Daspo emessi: due agli stessi cittadini africani, e altri due a clienti a cui avevano ceduto altrettante dosi di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata venerdì pomeriggio in via Dante, quando i due nigeriani sono stati individuati da una pattuglia in borghese che ha seguito le loro mosse. Dapprima i due spacciatori, che si muovevano in bici, hanno ceduto, in via Dante, una dose di droga, nascosta in bocca, ad un ventottenne di Trieste, e poi ne hanno venduta un’altra, con le stesse modalità, ad un trentasettenne di Pordenone, questa volta in piazzale Bainsizza.

È scattato così il blitz degli agenti, che hanno bloccato sia gli spacciatori che i due acquirenti.

Sale così a 104 il numero delle persone colte in flagranza di reato di spaccio, nel corso dell’anno, dalla Polizia locale, che ha sequestrato anche 16 chili di sostanze stupefacenti.

