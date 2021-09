San Donà. Incidente in A4. Un morto

Poco dopo le 18 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, all’altezza dello svincolo San Donà Noventa in direzione Trieste per un tamponamento tra un furgone un mezzo pesante: deceduto l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell’autista 30enne polacco rimasto incastrato in cabina. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminatevdopo circa un’ora e mezza.