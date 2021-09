Regata Storica 2021: in Campo della Salute la tradizionale benedizione delle imbarcazioni in gara

Si avvicina l’appuntamento con la Regata Storica 2021, uno degli eventi più sentiti della tradizione della voga veneziana, in programma domenica prossima. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 settembre, si è tenuta in Campo della Salute la cerimonia di benedizione delle imbarcazioni che parteciperanno alla gara. I regatanti, dopo il ritrovo alla Pescheria di Rialto, hanno sfilato in Canal Grande per raggiungere Campo della Salute. Qui è cominciata la cerimonia con i saluti delle autorità, dei rappresentanti di Vela Spa e la presentazione degli equipaggi. Subito dopo c’è stata la benedizione delle fasce e dei gondolini da parte di don Enzo Piasentin. A chiudere la cerimonia la deposizione di un mazzo di fiori alla Madonna della Salute da parte di don Enzo, accompagnato dal regatante più anziano e da un rappresentante delle autorità presenti. Alla celebrazione ha partecipato il consigliere comunale delegato alla Tutela delle Tradizioni.