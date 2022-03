Salsa di peperone piccante

Ingredienti

1/2 lime

1/4 di cipolla rossa

1 peperone rosso

2 peperoni corno piccanti (uno rosso e uno verde)

Preparazione

Iniziate lavando bene tutte le verdure.

Tagliate il peperone a pezzettoni, curando bene di togliere via i semi e le parti bianche, mettete due giri di olio in una padella, e mettete il peperone con la pelle a diretto contatto con la pentola.

Chiudete con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma medio/alta, badando che non attacchino.

Quando ha preso colore sulla pelle girateli e dopo 5 minuti spegnete.

Tagliate poi i due peperoni corno a listarelle, togliendo i semi, tagliate a listarelle anche la cipolla, mettete in padella con un filo d’olio, rosolate per bene e una volta rosolati aggiungete un po’ di acqua per farli cucinare bene per 10 minuti.

Una volta cotti, prendete un contenitore, mettete la cipolla e il peperone corno, togliete la pelle dal peperone normale e mettetelo nel contenitore e frullate tutto col minipimer.

Aggiungete il succo di lime e aggiustate di sale, e di peperoncino se volete rendere più piccante la salsa.

Questo è un ottimo ingrediente per arricchire di sapore i vostri wrap messicani, ma è anche un’ottima salsa da accostare alle tortilla chips.

Bon appétit

Alessandra Collodel