Roncade investe 138mila euro per il settore educativo

Approvato il nuovo schema di convenzione, condiviso con Fism Treviso, per l’Istituto Nobile Morosini di Biancade e l’Asilo Infantile Vittoria di Roncade.

RONCADE – Il Comune di Roncade ha recentemente sottoscritto un nuovo schema di convenzione con l’Istituto Nobile Morosini di Biancade e l’Asilo Infantile Vittoria di Roncade, segnando un passo significativo nell’ambito dell’istruzione e del sostegno alle famiglie. L’obiettivo principale di questa iniziativa, valida per l’anno scolastico in corso, è fornire un contributo che vada oltre il solo piano educativo, estendendosi al sostegno sociale alle famiglie del territorio.

La Convenzione prevede un contributo di 800 euro per ogni bambino iscritto e frequentante le scuole paritarie del comune, posizionandosi come uno dei più generosi in provincia. Questo si traduce in uno stanziamento complessivo di 112.000 euro, calcolato sulla base di una stima di 140 alunni iscritti. A tale contributo si aggiungono ulteriori 6.000 euro destinati agli alunni con disabilità e un finanziamento aggiuntivo di 20.000 euro per coprire le spese straordinarie delle due istituzioni educative. In totale, l’Amministrazione roncadese investirà 138.000 euro nell’ambito educativo e sociale.

Il sindaco Pieranna Zottarelli e l’assessore all’istruzione Viviane Moro sottolineano l’importanza del servizio offerto dalle scuole dell’infanzia paritarie, definendolo cruciale e insostituibile. Affermano che l’erogazione di un contributo economico mira a garantire l’operatività e la continuità del ruolo sociale ed educativo svolto da queste istituzioni. Inoltre, quest’anno, si è deciso di fornire un ulteriore sostegno per affrontare gli impegni economici crescenti che le scuole devono sostenere, considerando l’aumento dei costi di gestione evidenziato negli ultimi bilanci.

La Presidente della Fism provinciale, Simonetta Rubinato, esprime gratitudine all’Amministrazione di Roncade per aver compreso le difficoltà delle strutture no-profit. Queste affrontano un notevole aumento dei costi a causa dell’inflazione e degli adeguamenti contrattuali del personale, congiuntamente a un calo delle entrate dovuto alla denatalità. Rubinato sottolinea che la Convenzione dimostra come Roncade sia una delle amministrazioni più impegnate nel sostenere il servizio pubblico fornito dalle scuole di comunità, consentendo loro di evitare un aumento delle rette per il prossimo anno scolastico. In questo modo, l’investimento del Comune si rivela un atto concreto di solidarietà nei confronti delle famiglie e delle istituzioni educative locali.