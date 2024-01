Roky viaggia da solo

Un pitbull di soli 8 mesi ha deciso che voleva andare a fare un giro in treno e così, senza aspettare che il suo padroncino Osman si svegliasse, è uscito di casa ed è andato alla stazione.

Roky è abituato a salire in treno per Venezia con il fratello del suo padrone, che vive a Portogruaro. Forse avrà pensato che se anche saliva da solo, senza pagare …, in qualche modo poteva farla franca, nessuno avrebbe avuto il coraggio di chiedergli il biglietto!

Così ha raggiunto la stazione dei treni di Lison e diligentemente, usando il sottopassaggio, ha atteso il regionale Portogruaro-Venezia Santa Lucia delle 8.39, come faceva di solito con i suoi padroncini. Arrivato il treno giusto, è salito a bordo. Naturalmente si è accomodato in un posto vicino al finestrino.

Una ragazza l’ha notato e ha subito messo la foto si social e così, il viaggio in solitaria è durato poco e molto velocemente è diventato una star.

Recuperato prima dalla Polfer di Mestre e poi dal suo proprietario, è tornato a casa. Ora si gode la notorietà leggendo gli articoli che parlano di Lui.

Presto diventerà un consulente di viaggi e per lui una nota casa di moda pensa a un outfit da viaggio, dedicato ai 4 zampe.

