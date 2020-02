Riflessioni sull’amore di un nostro lettore

Un nostro affezionato lettore ha scritto questo pezzo sull’amore. Lo pubblichiamo volentieri proprio oggi augurando a tutti i nostri lettori un buon San Valentino e che tanto amore riempia i loro cuori.

Ieri ho incontrato un amico, non so che gli passasse o cosa stia passando, parlando del più e del meno mi ha poi salutato con queste parole.

Credo, oltre alle solite frasi “zuccherose”, possano in qualche modo far riflettere. Credevo scherzasse, invece…

“Ma sì, l’amore è un po’ Bugo ed un po’ Morgan, un po’ “avversione” ed un po’ voglia di aversi, l’amore è puro ed è lì, in fin dei conti siamo noi a rovinarlo. Il sentimento c’è ed è lì che ci aspetta e quando lo troviamo ne dubitiamo, riversando su di esso le colpe di chi ha il coraggio di amare.

Perché amare è tutt’oggi un errore, talvolta, gradevolissimo. Bello sarebbe smetterla di darlo per scontato, stupendo smetterla di discuterlo.

Quando parla il nostro cuore e gli diamo torto, abbiamo perso tutto. Sino a che non ci rendiamo conto che il passo tra amore ed “avversione” è davvero mezzo, quando l’amore è assoluto.

Ma l’amore è perentorio, immortale e si trasforma in un secondo. Oggi ti amo, domani continuo a farlo ma ti allontano. Con tutto il cuore, però.

Difficile da spiegare e così sia. In fin dei conti, son convinto non si possa davvero odiare una persona. Stiamo male perché viviamo guardando l’amore al contrario, quando lo crediamo passato e lo specchio mostra non più il nostro viso ma la nostra anima, ferita. Perché l’Amore non è mai “un po’”

Buon San Valentino.

L’immagine è un dipinto di Magritte “Les Amantes”

