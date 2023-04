Reyer Baby: distribuiti 130mila kit

Il Progetto Reyer Baby supera quota 130.000 kit per neonati distribuiti in quasi sedici anni di attività. Martedì sera, nella suggestiva location del Bowling Iguazù a Mirano, si è tenuto un evento dedicato a tutti i protagonisti di questo importante progetto sociale e culturale.

MIRANO – La serata è stata dedicata a ostetriche, capo sala e primari dei reparti di ostetricia-ginecologia, e ai Direttori Generali delle ULSS di cui fanno parte gli ospedali SS. Giovanni e Paolo di Venezia, Dell’Angelo di Mestre, Padova, Mirano, Chioggia, San Donà di Piave, Camposampiero, Oderzo e Portogruaro.

L’evento è stato caratterizzato da una cena informale e, soprattutto, dalle partite a bowling che hanno visto sfidarsi i protagonisti dei nosocomi con le giocatrici e i giocatori dell’Umana Reyer. Con questo evento, inoltre, la società orogranata ha voluto omaggiare i Direttori Generali, i primari, le capo sala e le ostetriche, con un cadeau Reyer, Salviati e Terrida.

È stato un’evento in cui si è creato senso di appartenenza e di coesione, dall’inizio alla fine, quando il team rappresentante i reparti di Ostetricia-Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale di San Donà ha alzato la coppa del torneo di bowling. È stata una serata di team building per tutti, anche per giocatrici, giocatori, allenatori e dirigenti.

Il progetto Reyer Baby

Reyer Baby è un progetto dell’Umana Reyer avviato nella primavera del 2007. Un’iniziativa pensata e fortemente voluta dalla società sportiva orogranata che prevede la consegna gratuita a tutti i neonati presso le strutture ospedaliere del territorio metropolitano del cofanetto “Benvenuto al mondo“, contenente una maglietta da neonato della Reyer, una lettera di descrizione dell’iniziativa, in cui si promuovono i sani valori dello sport, tradotta in inglese, francese, rumeno, cinese e arabo, dove i genitori trovano le indicazioni per sottoscrivere una tessera Baby Supporter.

La tessera Baby supporter consente l’ingresso gratuito alle partite delle prime squadre dell’Umana Reyer per il bambino ed è valida fino al compimento del 12° anno di età.

16 anni di progetto

2007 Consegna primo Kit Reyer Baby a ospedali Venezia, Mestre, Dolo, Mirano e Chioggia

2008 4000 kit distribuiti e ingresso ospedali San Donà, Camposampiero e Oderzo,

2010 16.000 kit distribuiti

2013 50.000 kit distribuiti e ingresso ospedale di Padova

2015 65.000 kit e ingresso ospedale Portogruaro

2016 80.00 kit distribuiti

2019 105.000 kit distribuiti

2023 130.000 kit distribuiti

Mission

Benvenuto alla vita. Reyer Baby dà il benvenuto ai neonati attraverso un sano messaggio di sport, con l’auspicio che si avvicinino fin dalla tenera età alle discipline sportive, promuovendo, inoltre, valori come la lealtà, il gioco di squadra, il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione, utili tanto nello sport quanto nella vita.

La Reyer diventa quindi simbolo trasversale di aggregazione che si rivolge sempre più al territorio metropolitano. Nel progetto sono infatti coinvolti la Città Metropolitana di Venezia e le province di Padova e Treviso.

La lettera de benvenuto tradotta in quattro lingue diverse, inglese, francese, rumeno cinese e arabo, vuole dare un messaggio di inclusione indipendentemente dalle diverse culture e nazionalità dei neonati e delle loro famiglie. L’integrazione è uno dei valori fondamentali dello sport.

Con Reyer Baby l’Umana Reyer si rivolge continuamente al futuro della propria comunità, sin dalla nascita.

I protagonisti

Reyer Baby è un progetto che esiste grazie alla collaborazione e alla dedizione dei Direttori Generali delle ULSS coinvolte, dei primari di reparto, le caposala e tutte le ostetriche che ogni giorno consegnano i kit alle famiglie nel giorno delle dimissioni dall’ospedale. È dunque doveroso ringraziare tutti coloro che contribuiscono a questo grande progetto credendo fortemente nello sport e nei suoi valori.

Sguardo al futuro

Reyer Baby è l’unico progetto capace di coinvolgere tutti i neonati e tutte le famiglie del territorio.

Il kit viene distribuito a tutti nel giorno delle dimissioni della madre nei 9 ospedali del territorio dove opera Reyer.

È un progetto che guarda continuamente al futuro e alle nuove generazioni di cittadini e tifosi.

Il messaggio di vicinanza e benvenuto in un momento unico e gioioso come la nascita di un bambino crea empatia con la famiglia e un primo legame con il neonato che ha diritto a una tessera Baby Supporter che gli consentirà di entrare gratuitamente alle partite fino a 12 anni.