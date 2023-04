Verona, ARB inaugura i nuovi uffici sostenibili a Palazzo Bauli

La sede è stata progettata secondo i principi biofilici con pareti e prato di muschio stabilizzato, tronchi di betulla europei e piante per migliorare la qualità dell’aria, alleviare lo stress e ad aumentare il benessere psicofisico delle persone.

VERONA – ARB SBpA, Pmi innovativa specializzata in analisi e piani di sostenibilità per le aziende, società benefit per azioni dal 2021, ha inaugurato i nuovi uffici a Verona a Palazzo Bauli.

La sede, che si sviluppa sull’intero quarto piano del Palazzo, è stata progettata all’insegna della sostenibilità, elemento cardine del DNA di ARB SBpA, per favorire una quotidianità lavorativa coerente con questi principi.

I nuovi uffici sono stati progettati con pareti verdi di muschio stabilizzato per la qualità dell’aria e per creare un luogo di maggior benessere per il team. Per questo, ARB SBpA ha scelto di realizzare alcune pareti vegetali con il flatmoss stabilizzato proveniente dalla Provenza, una particolare tipologia di muschio che richiama il prato verde dal colore naturale non trattato.

All’ingresso degli stessi uffici sono stati posizionati dei tronchi di betulla europei su un prato di muschio che donano eleganza e armonia all’ambiente. Oltre a migliorare la qualità dell’aria, questi elementi contribuiscono ad alleviare lo stress e ad aumentare il benessere psicofisico delle persone.

Per l’occasione, a tutti gli ospiti è stato donato come cadeau la fragranza creata ad hoc per gli ambienti dei nuovi uffici: “Sostenibilità in ogni senso” nato da un originale team building che ha coinvolto tutte le persone di ARB SBpA. Il risultato è un mix di aromi con note profumate e suggestioni che rispecchiano pienamente la carta dei valori di ARB SBpA. Tra queste sono percepibili le note marine e agrumate, con proprietà energizzanti e purificanti che rappresentano la trasparenza; l’intensità e la potenza del fico, simbolo di innovazione, che contribuisce a creare un’aria rilassante; il profumo pungente e fresco della rosa, associato all’etica, mentre la menta e il basilico rievocano la cultura e la conoscenza; l’unicità deriva dall’aroma suadente e intenso dell’Oud mentre l’ambra, dalla nota calda e dolce, è associato all’eccellenza; infine, l’accordo legnoso ricorda la concretezza.

Grande soddisfazione espressa da Ada Rosa Balzan, Fondatrice e Amministratore Delegato di ARB SBpA: “l’inaugurazione dei nostri nuovi uffici che incarnano anch’essi i principi di sostenibilità in Palazzo Bauli rappresenta un importante tassello nel percorso di sviluppo di ARB SBpA. Abbiamo cercato di rappresentare i nostri valori fondativi sia nella riqualificazione degli spazi lavorativi, caratterizzati dal verde e dall’innovazione, sia nella creazione della nostra fragranza ‘Sostenibilità in ogni senso’, risultato della virtuosa unione tra personalità individuali e DNA collettivo del nostro Team, incentrata sul rispetto e l’esaltazione dei tanti aspetti della sostenibilità e che richiama anche la nostra essenza di tailor made e di ricerca di eccellenza e non di standardizzazione”.