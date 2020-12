Regione, ipotesi prolungamento anno scolastico. Donazzan: ” Basta idee estemporanee”

SCUOLA. IPOTESI PROLUNGAMENTO ANNO SCOLASTICO. DONAZZAN, “ANDARE OLTRE GIUGNO? LO AVEVO PROPOSTO IN PRIMAVERA. BASTA IDEE ESTEMPORANEE. LA SCUOLA HA BISOGNO DI CERTEZZE E PROGRAMMAZI

“Il ministro Azzolina propone di andare a scuola fino a tutto giugno? Lo avevo proposto già per concludere il precedente anno scolastico. È stato già ampiamente e scientificamente dimostrato per come si evolve la diffusione della pandemia da Coronavirus, che il periodo estivo con le temperature più alte sia il più sicuro. Già al termine dello scorso anno scolastico lo sapevamo e personalmente avevo proposto di prolungare il calendario scolastico per poter rientrare in aula, per l’appunto, in sicurezza, per poter recuperare di lezione. Questo soprattutto per le classi degli ultimi anni dei cari cicli scolastici.

Così Elena Donazzan, Assessore all’istruzione e al lavoro della Regione del Veneto commenta le dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in merito alla possibilità di prolungare l’anno scolastico all’inizio della stagione estiva 2021.

“A questo punto però, – continua Donazzan – mi piacerebbe che questo Ministro dell’Istruzione e questo Governo la finissero di lanciare idee in modo così estemporaneo, creando solo confusione nelle famiglie e nel mondo della scuola. Le

