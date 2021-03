Il passo è breve?Dipende. Grigorij Rasputin che nasce nel 1869 è stato un mistico russo, consigliere privato dei Romanov e figura molto influente su Nicola Ii di Russia, in particolare dopo l’agosto del 1915, quando lo zar prese il comando dell’esercito nella prima guerra mondiale. Sinonimo di potenza, dissolutezza e lussuria, figlio di un vetturino postale e di una contadina di strada ne fece, pur senza un giorno di scuola, tra alta spiritualità e misticismo si guadagnò la fama di guaritore attraverso la preghiera.

Ma qui si parla di Covid e nella fattispecie di Sputnik, del vaccino russo Ancora in attesa di approvazione San Marino masssiccia e richiama tutta la popolazione di default, altro che effetti collaterali.Ora tocca allo Spallanzani tra qualche giorno via all’accordo annuncia Zingaretti, in fuoriuscita dalla segreteria del PD e non si esclude la produzione diretta in Italia.Ma ovvio non convince tutti, a cominciare da milioni di cittadini russi, ancora incerti e latenti all’idea della somministrazione. E nel frattempo gira il vinile dei BoneyM.

Zero Biscuit di Mauro Lama

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti