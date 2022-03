Radicchio al forno ripieno

Quando c’è poco tempo per cucinare il forno è il nostro migliore alleato.

Accendiamolo a 200° per riscaldarlo. Intanto prepariamo i nostri ingredienti.

Ingredienti 4 persone

2 gambi di radicchio tardivo di Treviso

1 mozzarella tagliata a cubetti

100gr di pancetta tagliata a cubetti

Preparazione

Se non siete amanti del sapore amaro, tagliate il fondo del radicchio, e poi tagliatelo a metà.

Lasciatelo in ammollo su acqua fredda per mezz’ora, un’ora, dipende da quanto lo volete dolce.

Accendete il forno, a 200°.

Prendete una teglia, mettete un foglio di carta forno, e procedete stendento il radicchio con il cuore aperto verso l’alto. Passate un filo di olio e un pizzico di sale e infornate per 10 minuti.

Passati i 10 minuti giratelo verso il basso.

Altri 10 minuti e rigiratelo verso l’alto, questa volta con la mozzarella e la pancetta in mano, pronti per riempire il cuore del nostro radicchio.

Una volta riempiti i nostri gambi di radicchio reinfornate per altri 10 minuti, il tanto per far sciogliere la mozzarella.

Sciolta la mozzarella potete servire come antipasto o contorno.

Certo, mezzo gambo forse è troppo poco a persona, magari preparatene un paio in più per un gustoso bis!



Bon appétit!

Alessandra Collodel