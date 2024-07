Raccomandazioni per un’estate sicura

L’estate non è priva di rischi per la salute. Ecco alcuni consigli utili

Dal rischio di infezioni cutanee alle intossicazioni alimentari, fino alle punture di insetto, ecco come proteggere i bambini durante la stagione calda.



Infezioni cutanee

Le infezioni cutanee sono frequenti in estate. L’impetigine, una condizione batterica contagiosa causata da Streptococco beta-emolitico di gruppo A e Stafilococco aureo, si manifesta con vescicole che guariscono in 4-8 giorni. Per le forme lievi, è sufficiente un trattamento con antisettici e antibiotici topici. Le forme più gravi richiedono antibiotici orali, come l’amoxicillina con acido clavulanico, sotto prescrizione del pediatra.

Le micosi, infezioni fungine causate da Trichophyton rubrum e Trichophyton interdigitalis, provocano chiazze pruriginose su mani e piedi. Il trattamento prevede creme antimicotiche applicate per almeno 14 giorni. È fondamentale prevenire queste infezioni utilizzando ciabattine in piscina e mantenendo una buona igiene personale.



Gastroenteriti e intossicazioni alimentari

Le gastroenteriti estive, spesso causate da virus come Rotavirus e Norovirus, e batteri come Salmonella e Escherichia coli, possono portare a disidratazione. È essenziale mantenere una buona idratazione con soluzioni reidratanti orali, evitando bibite zuccherate. Durante viaggi in paesi con condizioni igieniche scarse, bere solo acqua in bottiglia e evitare cibi crudi è cruciale.

Le intossicazioni alimentari, come le salmonellosi, sono comuni. Queste infezioni sono trasmesse da prodotti animali come uova e pollame. I sintomi includono diarrea, vomito e dolori addominali. Per prevenire tali problemi, evitare cibi contaminati e mantenere una rigorosa igiene personale è fondamentale.



Punture di insetto: prevenzione e trattamento

Le punture di insetti come api, vespe e zanzare possono causare reazioni allergiche che vanno da un semplice arrossamento a reazioni più gravi come lo shock anafilattico. È consigliabile evitare le uscite al tramonto, indossare abiti che coprano la pelle e usare repellenti. In caso di puntura, applicare pomate antistaminiche può alleviare i sintomi. Per le reazioni più gravi, è necessario l’uso di adrenalina e un pronto intervento medico.



Reazioni da punture di meduse e tracine

Le punture di meduse e tracine possono provocare dolore intenso. In caso di puntura di medusa, disinfettare con acqua di mare e bicarbonato e applicare un gel a base di cloruro d’alluminio. Per le punture di tracina, immergere la zona colpita in acqua calda per lenire il dolore. Evitare di utilizzare ammoniaca, aceto o alcol sulla zona colpita e non strofinare per prevenire la diffusione delle tossine.



Colpi di sole e di calore

I colpi di sole e di calore sono rischi comuni durante l’estate, soprattutto per i bambini. Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e proteggere il capo è fondamentale. Sintomi come febbre, nausea, irritabilità e confusione mentale richiedono attenzione immediata per prevenire complicazioni più gravi come il collasso cardio-circolatorio.

La professoressa Susanna Esposito, direttrice della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, sottolinea che l’estate non è priva di rischi per la salute. Sebbene alcuni agenti patogeni come il Sars-CoV-2 diminuiscano in estate, altri come batteri e parassiti aumentano. Il presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro, evidenzia l’importanza di uno stile di vita sano e della prevenzione. Il pediatra Piercarlo Salari ricorda che il pediatra è sempre la figura di riferimento per consigli personalizzati e strategie di prevenzione.

Seguendo queste raccomandazioni, le famiglie possono vivere un’estate serena e sicura, proteggendo la salute dei più piccoli e dell’intera famiglia.