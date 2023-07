Quinto di Treviso, dal 14 al 16 luglio torna SilArt Festival

In piazza Roma l’evento gratuito e aperto a tutti ideato da Quinto Spazio Giovani. Un cantante direttamente da Sanremo, dj di fama e le migliori radio del Veneto. Sono solo alcune delle novità del programma 2023 di SilArt Festival, dal 14 al 16 luglio a Quinto di Treviso.

QUINTO DI TREVISO – Dopo il grande successo dell’ultima edizione – correva l’anno 2019 e nei tre giorni di evento parteciparono più di 10 mila persone – e le pause forzate dovute alla pandemia, torna infatti con ancora più slancio SilArt, il Festival totalmente gratuito ideato da Quinto Spazio Giovani.

L’evento, si terrà in Piazza Roma, davanti al Municipio, nelle serate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio.

Organizzato dal 2012 dall’Associazione di Promozione Sociale Quinto Spazio Giovani con il suo direttivo, il suo centinaio di volontari tra i 18 e i 30, con la collaborazione di molte associazioni del territorio ed il Patrocinio del Comune di Quinto di Treviso, SilArt si configura come una grande festa, adatta a tutti i gusti e le età, capace di attrarre persone da tutto il territorio provinciale e non solo.

Sul palco della tre-giorni si alterneranno oltre 20 artisti e performer. Tra questi spiccano senz’altro Will, direttamente da Sanremo 2023, BlackRoll, vicecampione europeo di beatbox, il Dj Tommy De Sica con i suoi vinili oltre che le speciali animazioni di Radio Company e Radio WOW.

Al fianco della variegata offerta musicale SilArt Festival porterà in piazza Roma i migliori food truck del Triveneto, affiancati da ottimi stand ristoro, per aperitivi e cene in compagnia.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di: Pro Loco di Quinto, Gruppo Alpini di Quinto, Le Botteghe di Quinto, Comitato Festeggiamenti San Cassiano, Avis Comunale di Quinto, Croce Verde La Marca, Parrocchia di Quinto, Oratorio San Giorgio Quinto, Gruppo Scout di Quinto.

Il programma