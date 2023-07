Oro per la pattinatori Sile. Riccardo Bonotto trionfa agli Italiani di pattinaggio artistico

SILEA – “Mi sono preparato con molto e costante impegno, l’obbiettivo era quello di fare il meglio possibile ma l’oro non era scontato. È una medaglia che dedico alla mia famiglia, ai miei allenatori e alla mia società. Avevo degli avversari molto competitivi che mi hanno ulteriormente stimolato a dare il massimo e portare in pista delle importanti performance”. È questo il commento del 18enne cimadolmese Riccardo Bonotto, al termine dei Campionati Italiani svoltisi a Ponte di Legno (BS) dal 26 giugno al 7 luglio, in cui ancora una volta ha dimostrato il suo talento.

Originario di Cimadolmo, ogni giorno Riccardo si sposta a Silea per allenarsi presso l’ASD Pattinatori Sile, che vanta ben 38 anni di attività e numerose vittorie all’attivo, tra cui vari titoli italiani ed europei collezionate nelle discipline del singolo e della coppia artistico sin dal sul ingresso in società.

Tra i podi recentemente conseguiti, riferibili all’anno sportivo 2022/2023, il titolo regionale nella categoria Juniores e la medaglia d’oro alla semifinale della World Cup tenutasi ad Opicina nel mese di maggio, con cui ha coronato un grande obiettivo in campo internazionale.

Più di recente, martedì 4 luglio, Riccardo si è laureato campione italiano nella categoria Junior ai campionati italiani di pattinaggio artistico svoltisi a Ponte di Legno (BS). Durante il programma breve, eseguito sulle magnifiche note di “No men no cry” di Jimmy Sax, ha dominato la competizione con salti tripli spettacolari, dimostrando la sua distintiva eleganza. Ha confermato la sua prestigiosa posizione eseguendo il programma lungo, sulle musiche di Ezio Bossio coreografate dal suo allenatore Andrea Girotto, dimostrando la sua eccezionale tecnica e capacità espressiva.

La preparazione di Riccardo continua ora in previsione dei prossimi appuntamenti internazionali, grazie all’esperienza degli allenatori Francesca Bobbato, Andrea Girotto, che è stato a sua volta un grande campione mondiale, e Marco Garbui, anche lui ex atleta azzurro con importanti risultati.