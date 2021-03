Quinto. Arrestato dai Carabinieri un pregiudicato per evasione

Il 5 marzo u.s., nel corso della serata, in Quinto di Treviso (TV), i Carabinieri della Stazione Istrana (TV), all’esito di ininterrotte e articolate ricerche, traevano in arresto in flagranza di reato di evasione un pregiudicato italiano, 43enne di Morgano (TV). Sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro la persona.

L’uomo si era illecitamente allontanato dalla propria abitazione, prima di venire localizzato e bloccato dal personale operante nel centro di Quinto di Treviso (TV). L’indagato è stato ricollocato in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’A.G.

