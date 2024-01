Prosegue la collaborazione tra Fondazione Cassamarca e studenti

La Fondazione Cassamarca ha raggiunto un importante traguardo nel promuovere l’educazione e lo sviluppo delle competenze trasversali tra gli studenti delle scuole superiori trevigiane. Con un totale di 186 studenti accolti e 5189 ore formative erogate, i percorsi offerti dalla Fondazione hanno contribuito in modo significativo alla formazione degli studenti, trasformando il modo in cui affrontano la loro crescita personale e si integrano nella società.

L’apertura a collaborazioni di questo genere è stata fortemente sostenuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la legge del 30 dicembre 2018. Grazie a accordi stretti con numerosi licei e istituti superiori di Treviso e provincia, come il Liceo Classico e Linguistico A. Canova di Treviso, il Liceo Paritario Galilei di S. Biagio, e il Liceo Artistico di Treviso, la Fondazione ha potuto offrire percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Gli studenti coinvolti hanno avuto l’opportunità di svolgere diverse attività, contribuendo alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale trevigiano. Hanno agito come guide per esplorare luoghi emblematici come Villa Ca Zenobio e Cà’ Spineda, partecipando attivamente alla divulgazione della cultura attraverso la visita a pinacoteche, biblioteche e luoghi di interesse storico come Ca’ dei Brittoni, che custodisce affreschi di epoca medievale.

Un impegno significativo è stato dedicato alla preparazione e gestione dei campus d’arte, riservati ai bambini e coinvolti un centinaio di scolari e studenti delle scuole medie. Gli studenti hanno anche svolto un ruolo chiave nell’accoglienza durante rappresentazioni sulla Tragedia Greca a Santa Croce e in eventi ospitati a Casa dei Carraresi, partecipando anche all’allestimento di mostre.

La Fondazione Cassamarca si appresta ora a ulteriori collaborazioni internazionali, accogliendo due studenti del progetto Erasmus Spagna per uno stage formativo di due mesi. Questa iniziativa, in collaborazione con la Fondazione Lepido Rocco, rappresenta un passo avanti nell’espansione delle opportunità di apprendimento oltre i confini nazionali.

È importante sottolineare che questi percorsi formativi non sono solo un semplice complemento al curriculum scolastico, ma costituiscono un elemento fondamentale della progettazione didattica complessiva. Questa approccio innovativo capovolge le tradizionali modalità di insegnamento, come evidenziato nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, e prepara gli studenti ad affrontare le sfide del futuro con competenze trasversali e una prospettiva più ampia sulla vita e sulla società.