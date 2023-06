CITTÀ DEL VATICANO – Si sono celebrati i primi trent’anni di vita della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, oggi presente in 4 continenti e 15 Paesi, in cui opera attraverso 18 Chapter locali e 13 Chapter nazionali con circa 350 aderenti. Uno di questi è l’americano Frederick Fakharzadeh, Presidente della Fondazione per gli USA, a cui abbiamo chiesto di presentare la propria esperienza nel portare le attività della Centesimus Annus Pro Pontifice. Nel video, l’intervista completa.

