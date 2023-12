Procuratie Vecchie, concerto gratuito e Natale per tutti

Oggi, domenica 10 dicembre, alle 11.30, il concerto gratuito “Sì dolce il tormento” del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello e domenica 17 dicembre il laboratorio di Nati per Leggere. La mostra interattiva A World of Potential rimane aperta anche domenica 24, domenica 31 dicembre e lunedì primo gennaio. Chiusura festiva, invece, il 25 e 26 dicembre.

VENEZIA – Gli appuntamenti di dicembre della Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia arricchiscono il calendario dell’offerta culturale cittadina durante il periodo natalizio, con numerose attività pensate per ogni fascia di età, che approfondiscono attraverso diversi focus tematici gli spunti forniti dal percorso della mostra interattiva A World of Potential e la missione della Fondazione.

Domenica 10 dicembre – ore 11.30 – con il concerto gratuito “Sì dolce il tormento” prosegue il ciclo ‘Values in Music’, la prima rassegna musicale di The Human Safety Net realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello con l’obiettivo di valorizzare i talenti e sottolineare il diritto che tutti hanno di esprimere il proprio potenziale, attraverso una significativa e concreta occasione di crescita personale e professionale. I giovani musicisti del Dipartimento di Musica Antica si esibiranno in una raccolta di arie seicentesche eseguite da voci barocche, un soprano e un basso, sostenuti da un ensemble strumentale formato da flauto dritto, violino barocco, viola da gamba, tiorba, chitarra barocca e clavicembalo.

Il programma prosegue domenica 17 dicembre, dalle 11.00 alle 12.00, con un laboratorio di Nati per Leggere, dedicato bambini dai 4 ai 6 anni, che prevede un’attività di lettura a bassa voce guidata dai volontari, con l’obiettivo di trasmettere l’importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e la capacità dei genitori di crescere assieme ai loro figli. In occasione di tutti gli incontri sarà possibile accedere gratuitamente al terzo piano delle Procuratie Vecchie per visitare la mostra interattiva A World of Potential, regalarsi un momento speciale nella Biblioteca della Sostenibilità e godersi un brunch al Cafè, anche nella versione per bambini e vegetariani.

E’ possibile trovare una selezione dei libri di Nati per Leggere anche nel Bookstore di The Human Safety Net, recentemente aperto in Piazza San Marco. Anche in occasioni dell’avvicinarsi del Natale, la libreria propone oltre ai libri, anche tanti oggetti d’artigianato realizzati da cooperative sociali e dalle start-up di rifugiati sostenute da The Human Safety Net e che interpretano i valori della Fondazione.

Durante il periodo natalizio la Casa di The Human Safety Net osserverà chiusura unicamente nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 dicembre, rimanendo invece aperta domenica 24 e 31 dicembre (con chiusura anticipata alle ore 16.00) e tutto il giorno di lunedì primo gennaio.

Dal primo novembre al 31 marzo 2024 La Casa di The Human Safety Net sarà aperta tutti i giorni tranne il martedì dalle ore 10.00 alle 18.00. Il giovedì ingresso gratuito per i residenti a Venezia e Città Metropolitana, studenti delle università cittadine fino a 26 anni con tessera in corso di validità e possessori di Carta Venezia Unica. Ingresso gratuito per tutti l’ultima domenica di ogni mese.