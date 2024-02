Presentati ieri gli interventi di messa in sicurezza delle Fondamenta Cannaregio e Venier-Savorgnan-San Giobbe

VENEZIA – Ieri pomeriggio, presso Ca’ Farsetti, sono stati presentati gli interventi di messa in sicurezza. Consolidamento, marginamento e rialzo della pavimentazione delle fondamenta Cannaregio e Venier-Savorgnan-San Giobbe. Questi interventi, prenderanno il via ad aprile, sono stati illustrati dagli assessori ai Lavori Pubblici, alla Mobilità, alle Attività Produttive e alle Società Partecipate nel corso di un incontro con le categorie economiche e produttive.

Progetto di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione, del valore di 11.015.000 euro, riguarda entrambe le rive del Canale di Cannaregio, estendendosi dal Ponte delle Guglie fino al Ponte dei Tre Archi. La durata dei lavori è stimata in circa 18 mesi e mira al consolidamento e al rialzo delle rive a +110cm ZPS, alla gestione delle acque meteoriche e al rifacimento dei sottoservizi.

Secondo l’assessore Francesca Zaccariotto, questi interventi sono cruciali per risolvere i problemi che attanagliano la zona di Venezia, che è particolarmente vulnerabile a inondazioni anche in assenza di maree eccezionali e senza l’attivazione del Mose. A metà aprile inizieranno i due principali cantieri:

il primo riguarda la messa in sicurezza e il consolidamento della fondamenta Cannaregio

il secondo intervento si concentrerà sulle fondamenta Venier, Savorgnan e San Giobbe

Le indagini prima dei lavori

Prima dell’avvio dei lavori è stata condotta un’indagine subacquea che ha confermato lo stato di deterioramento delle fondamenta, giustificando l’urgenza di un intervento di consolidamento. Durante i lavori, sarà garantito il transito pedonale, verranno adottate misure per ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali, incluso lo spostamento dei plateatici e delle concessioni di suolo.

L’assessore Sebastiano Costalonga ha sottolineato l’importanza di questo intervento per la viabilità della città. Coinvolgendo così diversi settori amministrativi e collaborando strettamente con le associazioni di categoria e i cittadini per gestire al meglio i disagi temporanei.

Inoltre, ci saranno modifiche alla viabilità acquea, come spiegato dagli assessori Renato Boraso e Michele Zuin. Sarà istituita una fermata sperimentale a San Giobbe per il trasporto pubblico locale, verrà attivata una navetta gratuita per i residenti di Murano. Le attività di cantiere comporteranno una riduzione della sezione navigabile del canale.