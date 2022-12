Modernizzazione e il contante destinato a sparire nei pagamenti quotidiani? Andiamoci piano.

Ad oggi esiste un’ indicazione di massima che prevede il limite a 60 euro ma nel pensiero di molti si arriverà a fissare una maginot a 40 e fine delle trasmissioni.

Poi c’è l’eterna diatriba dei costi delle transazioni con percentuali e costi fissi fino ad una certa cifra.

E il minutaggio spiccio con i negozi di prossimità, i piccoli esercizi con scontrini il più delle volte esili.

Ma quello che stride in questi giorni di malcelato dibattito sul Pos è il termine obbligatorietà , che pensiamo debba essere abbandonato sia per la sua accezione comune oltre che per quanto riguarda il concetto, la filosofia.

Discrezionalità e ovviamente un limite, ma il tutto sotto un comune denominatore l’allontanamento della parola obbligatorietà, storicamente sempre foriera di vessazioni e svuotamento di diritti e civiltà.

POS (so) pagare?

Zero Biscuit di Mauro Lama