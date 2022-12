Per la Vita, nel fine vita. L’intervista al Dott. Maurizio Gallo

23 novembre 2022. Si è svolto a Legnago il convegno “Per la Vita nel fine della vita: fra cultura dello scarto e passione per l’uomo”. Il delicato tema del “fine vita” è stato affrontato sotto aspetti morali, umani e medici, con relatori di eccezione e alla presenza del Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili.

Intervista di Nelly Pellin

A proporre il convegno è stata la Fondazione Giuseppe Toniolo con il coinvolgimento della Pubblica Agenda “Ditelo Sui Tetti” che coinvolge da alcuni anni oltre 70 associazioni laicali impegnate a livello nazionale nel valorizzare e perseguire con iniziative concrete i continui richiami di Papa Francesco a realizzare una società in cui nessuno sia scartato.

«Lo scopo di iniziative come questa è di rimettere al centro la questione delicata del “fine vita” e del senso della vita anche nella sua fase di malattia per diffondere quella cultura della cura che non scarta nessuno» sottolineano i promotori Carlo A. Adami, Maurizio Gallo, Diego Marchiori, don Renzo Beghini e Domenico Menorello coadiuvati da un comitato organizzativo composto da Elena Rossini, Paola Zuliani, Giulia Bovassi, Mattia Fusina ed Emmanuele Di Leo.