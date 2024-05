Portogruaro: incidente tra 3 auto, 7 feriti

Nella scorsa notte, tre autovetture si sono scontrate finendo tutte fortunatamente in un campo agricolo

Portogruaro – La morbidezza del campo e del fosso hanno sicuramente attutito l’impatto. Così le tre potenti vetture sono distrutte ma i loro passeggeri fortunatamente sono salvi. Chissà se anche un pò di buonsenso si è salvato.

L’incidente

Alle 23:10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Friuli incrocio con via Marche a Portogruaro per un incidente stradale tra una Bmw, un’Opel Corsa e un’Audi Rs 3: 7 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, da Latisana e Portogruaro con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, tutti finiti fuoristrada tra cui una in un campo agricolo.

Gli operatori, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto tre persone, rimaste incastrate negli abitacoli. Tutti e 7 i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem intervenuti con più ambulanze e l’elicottero e trasferiti in diversi ospedali: due persone in codice rosso, 3 in giallo e due in verde.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 di notte di oggi, lunedì 20 maggio.

La vita è troppo breve per guidare senza cervello

Mogliano – Sfilata di bolidi ieri mattina per il centro moglianese. Tra tutte spiccava un’auto con una scritta alla Oscar Wilde: La vita è troppo breve per guidare auto noiose. Questo alle 12 a.m. Alle 12 p.m. la scritta era la stessa ma la posizione era inclinata.

Mi piace

Commenta