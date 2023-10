“Pink padel cup 4 Lilt”, a Mestre sport e solidarietà

Nell’ambito degli eventi dedicati all’Ottobre Rosa, Sport e solidarietà si fondono insieme per la quarta edizione del Torneo “Pink padel cup 4 Lilt”.

MESTRE – Sport, prevenzione e solidarietà. Sono queste le basi su cui si fonda il quarto torneo “Pink padel cup 4 Lilt” già Sold Out. La manifestazione sportiva, tra gli appuntamenti dell’Ottobre Rosa 2023, si svolgerà sabato 28 ottobre dalle ore 9 alle 14 a Mestre al Davis Plus Center di via Santa Maria dei Battuti (parcheggio 2).

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, la promotrice e fondatrice del Progetto Pink Cup, Ilaria Edel Muzzati, la responsabile Comunicazione istituzionale della Fondazione di Venezia, Paola Sartore, il presidente Lilt Venezia, Carlo Pianon, i rappresentanti delle aziende che hanno sponsorizzato la gara.

“Lo scopo della manifestazione sportiva – ha spiegato la promotrice Edel Muzzati – è quello di diffondere, soprattutto tra le donne, la pratica del padel e, allo stesso tempo, sostenere la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, Lilt. Il nostro obiettivo non è quello di gareggiare per vincere, ma di creare un momento di condivisione e sport, all’insegna della solidarietà. Tante persone infatti vorrebbero poter dare il loro contributo per progetti solidali e in questo modo lo possono fare semplicemente partecipando al torneo“.

I fondi raccolti con le passate edizioni della gara sono stati destinati all’Avapo e al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, mentre questa volta i 30 euro che ogni atleta verserà al momento dell’iscrizione saranno devoluto ai progetti della Lilt.

“La nostra mission è la prevenzione – ha affermato il presidente Pianon – ma abbiamo tutta una serie di attività per supportare i malati di cancro e le loro famiglie, oltre che offrire tantissimi servizi ambulatoriali gratuiti. Senza dimenticare il trasporto delle persone malate per consentire loro di svolgere le terapie necessarie. Quindi non possiamo che essere grati agli organizzatori della Pink padel cup per il loro prezioso contributo“.

In campo ci saranno 40 atlete di varie età che indosseranno la t-shirt tecnica che Lilt ha dedicato al torneo. Numerosi i premi: saranno premiate le prime quattro coppie classificate ma, proprio per rendere la “Pink” un momento di festa per tutte le partecipanti, ci saranno anche premi ad estrazione. La gara è aperta al pubblico che potrà così assistere a un momento di sport, divertimento e solidarietà.

“Sono davvero felice di quanto questo appuntamento sia cresciuto nel tempo – ha aggiunto la presidente Damiano – così come l’Ottobre Rosa, nato in sordina nel 2015 e arrivato oggi a contare più di 80 tappe in tutto il territorio della Città Metropolitana. Si tratta di un grande momento di sport e aggregazione che mi piacerebbe declinare presto anche al maschile: infatti in questi anni è cresciuto in modo esponenziale il numero di donne che si sottopongono agli screening, mentre ancora questa pratica di prevenzione rimane un tabù per gli uomini. La cultura della prevenzione è fondamentale – ha concluso la presidente – ed è importante che fin da piccoli si presti attenzione alla propria salute e al proprio benessere“.