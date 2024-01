Pet Therapy: cani e gatti, i fedeli alleati contro lo stress del Blue Monday

ll ruolo positivo della pet therapy contrasta lo stress del Blue Monday donando benefici fisiologici, psicologici e l’aumento dell’attività fisica derivanti dall’interazione con cani e gatti. La dottoressa Costanza Delsante di Amusi, brand italiano dedicato al benessere canino, enfatizza l’importanza di questo legame unico, capace di migliorare la salute fisica e mentale delle persone.



ITALIA. Con l’avvicinarsi del Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno, emerge la pet therapy come alleato fondamentale per contrastare lo stress e l’ansia quotidiana. Secondo Costanza Delsante, medica veterinaria e consulente nutrizionale di amusi, un brand italiano dedicato al benessere dei cani, la relazione uomo-animale, in particolare con cani e gatti, ha dimostrato di avere benefici significativi sulla salute fisica e mentale dell’uomo.

L’Efficacia della Pet Therapy:

La pet therapy è universalmente riconosciuta come efficace, supportata da numerosi studi che evidenziano come l’interazione con gli animali, soprattutto cani, possa influenzare positivamente la salute umana. Costanza Delsante sottolinea che prendersi cura di un animale può contrastare l’impatto negativo dello stile di vita moderno, spesso stressante e frenetico.

Benefici Fisiologici

Diversi aspetti positivi sono stati identificati dal punto di vista fisiologico, includendo il beneficio per il sistema cardiovascolare attraverso la riduzione della frequenza cardiaca. La relazione con un cane può portare a cambiamenti tangibili nel sistema nervoso autonomo, riducendo lo stress e aumentando lo stato di rilassamento. Inoltre, si registra un impatto positivo sul sistema endocrino con un aumento della produzione di ossitocina ed endorfine, legate alla sensazione di calma, e una diminuzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Attività Fisica e Benessere

Oltre ai benefici fisiologici, la presenza di un cane implica un aumento dell’attività fisica. Le passeggiate giornaliere non sono solo un dovere, ma diventano un toccasana sia per il cane che per il proprietario. La dottoressa Delsante sottolinea l’importanza di considerare la passeggiata non solo come un obbligo, ma come un’opportunità per il benessere di entrambi, incoraggiando movimento e interazioni sociali.

Benefici Psicologici

Il rapporto con gli animali, in particolare con i cani, ha dimostrato di apportare benefici significativi anche dal punto di vista psicologico. Studi effettuati su persone che soffrono di depressione e sugli anziani che interagiscono con cani-assistenziali mostrano effetti ansiolitici e alleviamento della sensazione di solitudine. Il rapporto unico instaurato con gli animali fornisce amore incondizionato, senza giudizio, e offre una connessione significativa.

Il rapporto con il proprio animale rappresenta un vincente per entrambe le parti coinvolte. La dottoressa Delsante sottolinea l’importanza di un’interazione quotidiana e stimolante con il proprio cane, sottolineando che prendersi cura del proprio pet migliora l’autostima, responsabilizza e fornisce uno scopo, stabilendo una routine quotidiana. In questo contesto, la pet therapy si conferma come una preziosa risorsa per contrastare lo stress, l’ansia e ritrovare il sorriso, specialmente nel contesto del Blue Monday.

