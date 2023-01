Peregrinatio Rosario Livatino, l’intervista a Monsignor Renzo Giuliano (VIDEO)

“La prima solenne Peregrinatio è un evento veramente straordinario che deve ridare spessore alla figura di Rosario Livatino come Beato e nuovo impulso alla società e in particolare ai giovani che nell’ideale di Livatino vanno ricercando una luce, una testimonianza, un esempio per poter impegnare la propria vita. La peregrinazione capitolina raggiungerà le maggiori istituzioni e alcune parrocchie, per animare la città di Roma nel solco di quella testimonianza di dedizione alla vita, alla fede, alla giustizia e alla legalità”. Monsignor Renzo Giuliano Primicerio della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani in Roma.