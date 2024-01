Per non dimenticare, “Se questo è un uomo”

Con il passare del tempo, la memoria collettiva assume un ruolo sempre più cruciale nella nostra società. La Giornata della Memoria, 27 gennaio, istituita per non dimenticare le atrocità dell’Olocausto e onorare le vittime, ci offre un’importante opportunità di riflessione.

In questo articolo, la nostra Redazione ha il piacere di condividere con i suoi lettori un capolavoro letterario che incarna la testimonianza più profonda e toccante di quell’orribile periodo: “Se questo è un uomo” di Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz.

Attraverso la poesia struggente e l’impatto emotivo delle sue parole, Levi ci invita a non dimenticare, a imparare dalla storia e a coltivare la compassione.

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un si o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.

PRIMO LEVI