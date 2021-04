Pasqua a casa per Marta Novello

Notizia che allieta la Pasqua di tutti, specialmente quella dei moglianesi, quasi certamente Marta Novello tornerà a casa per la Pasqua.

La notizia sembra confermata e la giovane, ferita gravemente in via marignana a Marocco, è in continua ripresa e potrà finalmente essere dimessa oggi dal Ca Foncello e passare la festa in famiglia.

