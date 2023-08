Parlamento: tutela dei diritti per le persone guarite dal cancro

Sanità, oblio oncologico Marchetto Aliprandi (FdI): “il Voto unanime rappresenta una vittoria per l’Italia introducendo un testo di assoluta avanguardia“

Ieri, il Parlamento ha approvato una provvedimento e che tutela i diritti delle persone guarite dal cancro, eliminando una discriminazione ingiusta e insensata.

La legge prevede che chi ha sconfitto il tumore possa avere le stesse opportunità di chi non si è mai ammalato in materia di servizi finanziari, bancari e assicurativi, adozioni di minori, concorsi pubblici, lavoro e formazione professionale. Si tratta di una vittoria di civiltà che mette al centro le persone e non la malattia.

Chi guarisce dal cancro ha diritto a sperare in un futuro migliore! La legge riconosce che il tumore può essere definitivamente sconfitto grazie ai progressi della scienza.

“Il Parlamento ha dimostrato unità e responsabilità, approvando un testo all’avanguardia”. Queste le parole dell’On. Marina Marchetto Aliprandi di Fratelli d’Italia.