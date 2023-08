Madame: nuove date del tour autunnale

Madame, la cantautrice che ha conquistato il pubblico e la critica con il suo album “L’amore”, ha annunciato due nuove date per il suo tour autunnale. La prima sarà l’8 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, l’unica tappa nel Triveneto. I biglietti sono in vendita da ieri 3 agosto sui principali circuiti online. La seconda sarà a Sanremo, sullo stesso palco del Teatro Ariston dove ha partecipato due volte al Festival della canzone italiana, vincendo il premio per il miglior testo con “Voce”.

Madame continuerà a portare la sua musica e i suoi successi nei luoghi più suggestivi d’Italia, accompagnata dalla sua band.

Il 2023 è un anno ricco di soddisfazioni e traguardi per Madame. Il suo secondo album “L’amore”; è uscito il 31 marzo e ha debuttato al primo posto della classifica FIMI. L’album racconta le varie sfaccettature dell’amore attraverso le storie di diverse donne. L’amore per Madame è come una brezza sottile che rende possibile l’esistenza. Tra le quattordici tracce, spicca il singolo multiplatino “Il bene nel male”, presentato a Sanremo 2023 e prodotto da Bias, BRAIL, Shablo e Luca Faraone.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti per il miglior testo. In soli quattro anni, ha collezionato 38 certificazioni tra platino e oro e ha fatto sold-out in ogni tappa del suo tour. Energica, spontanea, coinvolgente, Madame ha creato uno spazio libero in cui essere se stessi. Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include anche il nuovo singolo “Aranciata”, uscito venerdì 9 giugno.