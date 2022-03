Panchina Gialla a Marghera per l’endometriosi

Una panchina gialla per sensibilizzare la cittadinanza in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi. È stata inaugurata questa mattina a Marghera, in piazzale Concordia, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano, oltre al presidente della Municipalità Teodoro Marolo con la Commissione Elette e alcuni consiglieri di municipalità e la consigliera comunale Chiara Visentin.

L’iniziativa, che rientra tra quelle organizzate in occasione di Marzo Donna 2022, si è aperta con la testimonianza di una ragazza colpita dalla malattia cronica. “È stato un bellissimo momento di sensibilizzazione – ha detto la presidente Damiano – Quella di oggi è un’iniziativa che si inserisce in un percorso di prevenzione avviato ormai da molti anni sul territorio e che ha lo scopo di informare la cittadinanza sulle malattie ancora poco conosciute. Attraverso un codice Qr Code inserito sulla panchina saranno disponibili contenuti digitali che consentiranno ai cittadini di approfondire e avere maggiori informazioni sulla endometriosi”.

Il mese della consapevolezza della malattia proseguirà con altre iniziative. “La settimana prossima è in programma un nuovo appuntamento in collaborazione con la Municipalità di Mestre” ha confermato Damiano. La Giornata Mondiale dell’endometriosi, istituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono, ricorre il 28 marzo. Domenica 27 marzo le facciate delle sedi comunali saranno illuminate di giallo per ricordare l’appuntamento.