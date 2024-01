Pa’: omaggio a Pier Paolo Pasolini

Dal 1 al 4 febbraio in scena l’omaggio al grande intellettuale italiano prodotto dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

TREVISO – Dopo un trionfale tour sui prestigiosi palcoscenici italiani, ritorna in Veneto uno spettacolo che celebra la figura di uno dei più grandi intellettuali del Novecento: Pier Paolo Pasolini. Dal 1° al 4 febbraio, il Teatro Mario Del Monaco di Treviso ospiterà l’emozionante produzione del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, un omaggio intitolato “Pa’”, frutto della collaborazione artistica tra Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio.

Lo spettacolo, curato anche nella regia da Marco Tullio Giordana, offre al pubblico un viaggio avvincente attraverso la vita e le opere di Pasolini. Sul palco, trasformato in un suggestivo prato erboso grazie alla scenografia di Giovanni Carluccio, l’attore Luigi Lo Cascio dona nuova vita alle intense parole del grande poeta, letterato e regista italiano.

Marco Tullio Giordana, oltre a dirigere lo spettacolo, ha contribuito, insieme a Lo Cascio, alla creazione della drammaturgia. L’obiettivo non è quello di esaurire l’intera produzione poetica di Pasolini, ma di selezionare e mettere in risalto alcuni frammenti significativi. Lo spettacolo si focalizza soprattutto su aspetti intimi della vita di Pasolini: l’adolescenza vissuta in Friuli, le vicende familiari, il travolgente emergere come figura imprescindibile della cultura italiana.

La pièce si concentra anche su temi ricorrenti nelle opere di Pasolini, come l’amore per la madre, la struggente nostalgia per il fratello Guido – partigiano ucciso da altri partigiani – e l’ossessionante afflizione espressa in molte delle sue poesie. In particolare, emerge il forte legame con il mondo dei derelitti, i “ragazzi di vita” che Pasolini frequentava e dai quali si sentiva tradito, chiamandolo affettuosamente “Pa’”, il titolo stesso dello spettacolo.

I costumi, curati con maestria da Francesca Livia Sartori, contribuiscono a immergere il pubblico nell’atmosfera evocativa dell’opera di Pasolini. Le musiche originali, scritte e realizzate da Andrea Rocca, accompagnano magistralmente la narrazione, creando un connubio perfetto tra parola, immagine e suono.

“Pa’” non è solo uno spettacolo teatrale, ma un autentico tributo a un genio poliedrico che ha segnato indelebilmente la cultura italiana. Un’opportunità unica per il pubblico di immergersi nell’universo poetico di Pasolini attraverso le sensibili interpretazioni di Luigi Lo Cascio e la sapiente regia di Marco Tullio Giordana.