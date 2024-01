Neuralink installa il primo impianto cerebrale su un umano

Neuralink, l’azienda di Elon Musk, segna un traguardo storico con il primo impianto cerebrale su un essere umano, aprendo prospettive rivoluzionarie nel collegamento diretto cervello-computer per la gestione di patologie neurologiche.

STATI UNITI. Elon Musk ha annunciato con entusiasmo il successo del primo impianto di un chip Neuralink in un essere umano, sottolineando il buon recupero del paziente e risultati iniziali promettenti.

La tecnologia di Neuralink, volta a rivoluzionare il cervello attraverso chip, mira a fornire soluzioni per problemi neurologici e lesioni traumatiche.

Dopo aver ottenuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per i test su esseri umani, la società ha avviato con successo il reclutamento di volontari.

Neuralink, fondata nel 2016, si distingue per gli elettrodi di dimensioni ridotte e flessibili, riducendo il rischio di danni durante l’impianto cerebrale.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.