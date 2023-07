Nuovo tomografo per la cardiologia di Jesolo

“Si tratta di un investimento importante per il Presidio Ospedaliero di Jesolo, realizzato intercettando le risorse del Pnrr – ha spiegato l’assessore alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin – Con 11mila prestazioni già erogate nel primo trimestre del 2023, l’attività diagnostica di Jesolo ha ripreso a viaggiare, agli stessi ritmi del 2019. Allo stesso tempo, il nuovo reparto di cardiologia riabilitativa provinciale, con dieci posti letto di degenza e una palestra interamente dedicata ai pazienti, completa un percorso che garantisce qualità e sicurezza sanitaria ai residenti e alle milioni di presenze turistiche. Solo sicurezza, qualità di vita e prestazioni di alto livello possono garantire progresso e crescita del sistema sanitario veneto” ha detto la Lanzarin all’inaugurazione del nuovo reparto degenze di cardiologia riabilitativa e del potente tomografo a 128 strati, disponibile nella U.O. di Radiologia.

All’appuntamento sono intervenuti il direttore dell’Ulss4, il dottor Mauro Filippi, i dirigenti medici del presidio ospedaliero litoraneo, gli amministratori locali, le forze dell’ordine e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Questo investimento permette di dare risposte importanti a un bacino di richieste differenti: accanto alla proposta turistica di qualità offerta dalla destinazione l’intero territorio può contare su un presidio sanitario eccellente. L’Ospedale di Jesolo dà questa garanzia e l’impegno della Regione va in questa direzione, guardando alla specializzazione e all’investimento tecnologico – ha concluso l’Assessore – Siamo una sanità attenta, che non investe solo sui muri e sulle tecnologie, ma pone attenzione anche al capitale umano. I professionisti del sistema sanitario veneto sono la nostra forza: donne e uomini che ringrazio per l’impegno quotidiano, per i ritmi e la continuità con cui garantiscono assistenza a tutti i cittadini”.